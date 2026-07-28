В тренерский штаб «Ак Барса» войдет двукратный лучший вратарь Суперлиги

Сергей Абрамов уже работал в казанском клубе в качестве тренера голкиперов

В тренерский штаб «Ак Барса» войдет тренер вратарей Сергей Абрамов. Об этом сообщает издание «Сила Спорта».

По данным издания, 66-летний тренер будет отвечать в казанской команде за работу с вратарями. В ближайшее время в клубе должны объявить о назначении.

Абрамов с 1999 года работает тренером, в разные годы он входил в тренерские штабы «Ак Барса». Свою игровую карьеру провел на позиции голкипера, выступал за различные татарстанские клубы, а также за самарский СКА. Вместе с «Ак Барсом» он стал чемпионом России в 1998 году.

Дважды Абрамова признавали лучшим вратарем российской Суперлиги — в 1994 и 1995 годах.

Напомним, ранее стало известно о продлении контракта голкипера Тимура Билялова с казанским «Ак Барсом».

Зульфат Шафигуллин