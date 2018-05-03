Женское лицо культуры Татарстана: экономист, театралка и просто красавица

Как и прогнозировало «Реальное время», главой Минкульта РТ стала Ирада Аюпова

Фото: Олег Тихонов

Многодневная интрига разрешилась — кресло министра культуры РТ заняла Ирада Аюпова, несомненный лидер в этом марафоне. Сегодня о ее назначении стало известно широкой общественности. Подробности в материале «Реального времени».

«Она смотрит все спектакли до конца!»

Почему так долго пустовало кресло министра культуры РТ — тайна сия велика есть. Уже несколько недель прошло, как прежний министр культуры Айрат Сибагатуллин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию и был назначен исполнительным директором телеканала ТНВ. Решение по новой кандидатуре принималось неспешно, список кандидатов был внушительным. Можно предположить, что в этом ожидании был и положительный момент — президент РТ не считает сферу культуры необязательной и готовил обдуманное решение.

Министром культуры РТ Указом президента республики Рустама Минниханова сегодня назначена Ирада Аюпова, первый человек в длинном списке, где было и несколько достойных кандидатов, и персоны, вызывающие недоумение. Поразительная вещь: Аюпова была самым главным кандидатом среди тех, кого называли деятели культуры.

А их мнение важно — им с новым министром работать, и именно они знали Ираду Аюпову в период, когда она была сначала заместителем, а потом первым заместителем министра культуры РТ. Такое единодушие дорогого стоит, и, очевидно, к нему прислушались в аппарате президента РТ, когда вели консультации с людьми от искусства. Глас народа — он все же глас Божий.

Ирада Аюпова, экономист по образованию, отлично показала свои человеческие и профессиональные качества, когда возглавляла Комитет по поддержке предпринимательства республики, потом была работа, очень успешная, в Минкульте РТ. Последнее время она возглавляла Госкомитет республики по архивному делу и за не очень длинный срок сумела поставить там работу на очень высокий уровень.

«У Аюповой есть опыт работы в культуре, она умеет поддерживать и традиционное искусство, и его новые формы. И потом, она же ходит в театр и, не в пример некоторым чиновникам, смотрит спектакль до конца. Ей интересно!», — комментирует Александр Славутский. Фото Романа Хасаева



Во время «первого пришествия» в Минкульт РТ Аюпова демонстрировала и гибкость, и знание сложной сферы культуры, и умение рисковать и поддерживать новые интересные проекты. «Если бы не Аюпова, вряд ли бы наш фильм «Семейные хлопоты» увидел свет», — говорит кинорежиссер и продюсер Алексей Барыкин. Эта лента, кстати, стала первым татарстанским фильмом, который вышел в российский прокат. Так что в чутье на талантливое новому министру не откажешь.

«У Аюповой есть опыт работы в культуре, она умеет поддерживать и традиционное искусство, и его новые формы. И потом, она же ходит в театр и, не в пример некоторым чиновникам, смотрит спектакль до конца. Ей интересно! Она ходит в театр вне зависимости от места работы, не по долгу службы, а по велению души. Очень рад такому назначению и хочу пожелать Ираде Хафизяновне успеха! Верю, что у нее все получится», — комментирует назначение художественный руководитель — директор Качаловского театра Александр Славутский.

«Ирада Аюпова — очень неравнодушный человек»

Многие деятели культуры отмечают, что Ирада Аюпова — человек требовательный и неравнодушный. Она действительно одинаково активно поддерживает и традиционные формы, и новаторство в искусстве, понимая, что область эта — многообразна. И только при многообразии, не при антагонизме она может продуктивно развиваться.

«Я вижу в этом назначении только положительные моменты. Ирада Хафизяновна за очень короткий срок так подняла архивную работу, сделала эту отрасль открытой и интересной, как этого никогда в Татарстане не было. Не менее успешно она трудилась и будет трудиться и в Минкульте. Конечно, сейчас в министерстве у нее будет немало проблем, первая из них, пожалуй, — это формирование новой команды. Одно из сильных качеств Аюповой — она очень активна, и потом, она же знает работу в министерстве на всех уровнях», — полагает директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Что касается своей команды, то здесь беспокоиться не стоит. Ирада Хафизяновна пользовалась непререкаемым авторитетом и была любимицей в Минкульте РТ, так что войти в ее команду почтут за честь многие сотрудники. А министр, который в своей работе сочетает экономический анализ и искреннюю любовь к искусству, — это находка.

«Одно из сильных качеств Аюповой — она очень активна, и потом, она же знает работу в министерстве на всех уровнях», — полагает Розалия Нургалеева. Фото Олега Тихонова



«Назначение Ирады Аюповой на должность министра культуры — это отличная новость, я смотрю на это с оптимизмом. Она уже работала в Минкульте, знает всех нас наперечет, показала себя в деле. Она очень ответственный и целеустремленный человек. Улыбчивая, хорошо воспитанная, любит искусство — идеальная кандидатура в кресло министра культуры», — таково мнение композитора, лауреата Госпремии им. Г. Тукая Резеды Ахияровой.

Деятели культуры отмечают информированность и хороший художественный вкус Ирады Аюповой. «Я знаю Ираду Хафизяновну с 2010 года, с момента начала моей работы в Казани. Это очень профессиональный человек. И президент РТ Рустам Минниханов, безусловно, назначив ее министром культуры, принял верное решение. И потом, если культуру Татарстана будет олицетворять красивая женщина — разве это плохо?» — высказал свое мнение художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский.

Сама Ирада Аюпова сказала корреспонденту «Реального времени», что после вхождения в курс дела она ответит на вопросы на пресс-конференции.

В свою очередь «Реальное время» желает новому министру культуры РТ успехов!