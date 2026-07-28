Серебряный забег: работники «ТАИФ-НК» стали вторыми на юбилейной «Гонке Героев» в Менделеевске

Еще пять команд Группы ТАИФ вошли в топ-20

Фото: Альберт Муклаков

Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, а еще жара и очень много грязи! В Менделеевске состоялся пятый, юбилейный экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев». Соревнования прошли в формате «От рассвета до заката». В мероприятии участвовали свыше 4,3 тыс. спортсменов, более 10 тыс. гостей.

На старт в корпоративной гонке второй волны вышли 76 команд, 10 из которых представляли Группу ТАИФ. В знойные 30 градусов участники пробежали 12,3 км и справились с 40 препятствиями: ныряли на дно, покоряли высоты и соревновались в скорости ползком. Были и совершенно необычные элементы-преграды — настоящий вертолет, КАМАЗы и даже трамвай.

Альберт Муклаков

Юбилейная «Гонка Героев» запомнится также музыкальным фестивалем, который прошел в мексиканском стиле. Таифовцы вновь проявили себя, появившись на трассе в ярких карнавальных костюмах.

По итогам забегов команда «Дизель» АО «ТАИФ-НК» заняла второе место, уступив лидерам — представителям ПАО «НКНХ» — менее трех минут. Еще пять команд Группы ТАИФ вошли в топ-20.

— Это была яркая и запоминающаяся «Гонка Героев», трасса — огонь, со своими сложностями и препятствиями! Самым необычным для меня оказалось проползти под машинами команды «КАМАЗ-мастер» и испытание с вертолетом. В этом испытании необходимо было залезть в вертолет и вылезти сзади. Впечатления неповторимые, — поделился эмоциями после «Гонки Героев» Андрей Ларионов, инженер 2-й категории отдела производственного контроля за промышленной безопасностью АО «ТАИФ-НК».

Альберт Муклаков

По словам Андрея Ларионова, смысл соревнований заключается в преодолении себя, своих страхов и неуверенности ради командной победы.

— Мы бежали все вместе, помогая друг другу, когда кто-то не мог пройти. Самое сложное было бежать под палящим солнцем свыше 12 км, но спасали водные препятствия, которые хоть немного остужали. Команда для меня — это единомышленники, с которыми мы и в спортзале вместе занимаемся, придумывая постоянно новые программы и упражнения, и бегаем вместе, невзирая на погоду, состояние и семейные обстоятельства! Это люди, которые на одной волне с тобой, — подчеркнул Андрей.

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На этом таифовцы останавливаться не собираются, впереди новые испытания —15 августа состоится «Гонка Героев» в Иннополисе.

Лилия Егорова