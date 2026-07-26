«Рубин» проиграл в Казани вице-чемпиону РПЛ «Краснодару»

Казанский клуб играл большую часть матча в меньшинстве

«Рубин» проиграл в Казани вице-чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодару» со счетом 1:3. Команда Франка Артиги стартовала в новом сезоне с поражения.

В составе «Рубина» мяч забил Мирлинд Даку. У «Краснодара» отличились Хуан Боселли, Никита Кривцов и Кристиан.

Счет был открыт на 12-й минуте матча, когда Даку умело завершил атаку казанцев, — 1:0. Далее судья Артем Чистяков после просмотра ВАР удалил Илью Рожкова, оставив «Рубин» в меньшинстве. В добавленное к первому тайму время «Краснодар» сравнял счет, точным ударом со штрафного отметился Хуан Боселли — 1:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После перерыва у гостей дважды отличился Никита Кривцов, один из голов которого не засчитали из-за офсайда. В концовке в составе «Краснодара» забил Кристиан. Итоговый счет матча — 1:3.

Во втором туре чемпионата «Рубин» сыграет в гостях с «Акроном».

Зульфат Шафигуллин