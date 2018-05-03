Прощание с Тимуром Акуловым: «Это был первый дипломат Татарстана»

Близкие и друзья проводили в последний путь в Казани основателя департамента внешних связей, которому Татарстан обязан многим на международной арене

Фото: Олег Тихонов

На панихиду по Тимуру Акулову, экс-депутату Госдумы и бывшему советнику президента Татарстана по международным вопросам, в театре им. Кариева собралось более 200 человек, среди которых коллеги, родственники, друзья. Отзывались о нем как о великом наставнике и настоящем дипломате, который очень много сделал для республики. Многие из его идей нашли отражение и на федеральном уровне. Подробнее — в материале «Реального времени».

Первый дипломат Татарстана

На гражданскую панихиду близкие люди, которые работали, дружили, знали лично Тимура Акулова, стали собираться задолго до официального начала в десять часов. Многим было непросто говорить о потере близкого человека.

— Это был настоящий дипломат, первый дипломат Татарстана. Его хорошо знают во всем мире. Он создал департамент (внешних связей президента РТ, — прим. ред.), он нас вручную подбирал, он создал всю систему. Не помню, чтобы кого-то ругал, кричал. Но его малейшее неудовольствие для нас уже было сигналом. Он создал целую школу. Он мой друг, — с трудом подбирая слова, рассказал замполпреда РТ в РФ Азат Ахтареев.

Многие пришедшие на панихиду были связаны с Тимуром Юрьевичем профессионально. Каждый отметил, что он был первопроходцем и начинал то, чем до него никто не занимался.

— Я работал с ним с 2002-го по 2012 год, он учитель — и мой, и многих других, он дал путевку в сферу внешних связей. Для многих это была неизвестная сфера. Он построил отношения с исламским миром, проторил дорогу в МИД, нас там знают. Сейчас есть очень много проектов, которые успешно развиваются. Например, группа стратегического видения «Россия — исламский мир» тоже создавалась по его инициативе, при его активном участии, — вспоминает заместитель руководителя аппарата президента РТ Игорь Савельев.

На гражданскую панихиду собрались близкие люди, которые работали, дружили, знали лично Тимура Акулова



Его наставник был очень обаятельным, интересным, эрудированным. «Как любой руководитель, он был требовательным. Человек разносторонний, очень любил жизнь, было очень много увлечений, по-доброму относился к людям, любил театр, музыку, особенно татарскую», — говорит Игорь Савельев.

Профессионал в полном смысле этого слова

Депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов посчитал, что был знаком с ним не так много, 10—12 лет.

— Это был профессионал в полном смысле этого слова, обаятельный, человечный, принципиальный, объективный и в определенной мере юморист. Запомнился его профессионализм в области международных отношений, экономических. Помню, когда с ним ехал на выборы в Белоруссию в одном купе, тогда он очень много рассказывал о том, как он был в восточных странах, об их традициях, обычаях, — отмечает Миргалимов.

По его мнению, одна из ключевых заслуг Тимура Акулова — реализация первого договора о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром, договоров международного сотрудничества. «Подписывать их — минуты, а подготавливать — годы», — подчеркивает всю сложность работы Акулова депутат Госсовета РТ. Он уверен, что полностью все заслуги фактически министра иностранных дел республики будут оценены позже.

— Его заслуги еще будут оценены, про него будут и книги, он масштабный человек. Последние два-три месяца он был особенно энергичным, никто не ожидал, что такое произойдет. Уверен, что его вклад в развитие отношений, экономики, финансов оценят по достоинству, — считает Хафиз Миргалимов, который консультировался у него по многим вопросам.

«Это был профессионал в полном смысле этого слова, обаятельный, человечный, принципиальный, объективный и в определенной мере юморист», — говорит Хафиз Миргалимов



Работа в аппарате президента РТ пришлась на сложные 90-е годы, именно в это время с Акуловым познакомился председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.



— Он приступил к работе с самого начала становления Татарстана как республики. Его отличала прямая, смелая речь, он был человеком, способным на определенные поступки. Дело в том, что в постсоветской России не было ни законов, ни навыков в части международной деятельности субъектов, это все было впервые. Нужно было решать эмпирическим путем, для этого требовалась определенная смелость, у большинства субъектов было опасение заниматься этими вопросами, — рассуждает Марат Галеев.

При этом, с его слов, самая стрессовая ситуация в жизни советника при президенте РТ по международным вопросам — это разрешение конфликта в Кандагаре, когда в плену оказались наши летчики. «В то время я с ним виделся каждый день, он там пропадал. Там было много нюансов. Сначала его хотели арестовать и присоединить к заключенным, которые там уже были. Но неординарная смелость, знание религии, суверенитет республики помогли ему. Он позиционировал себя как человека, делегированного Татарстаном, регионом, относительно самостоятельным в этих вопросах. Он там был принят как переговорщик, хотя каждый раз был риск и арестов. На такое не каждый смог бы пойти. Это одна из ярчайших страниц в его биографии, при этом он не терял чувства юмора», — вспоминает председатель комитета.

Вместе они обсуждали законы, работали над общими вопросами, многое позже оказалось принято на федеральном уровне.

— Когда международная деятельность стала нормой, перешла в форму организации соглашений, это был прорыв субъектов во внешней деятельности, но Татарстан был лидером. Это произошло при активнейшем участии Тимура Акулова, повторю, для этого нужна была определенная смелость, — отмечает Марат Галеев.

Встреча летчиков, бежавших из плена, в Казанском аэропорту. Фото Михаила Козловского

Галеев с ним встречался и позже, когда Тимур Юрьевич стал депутатом Госдумы РФ. Тогда Акулов признавался, что не так представлял себе сегодняшний день. «Работа была в основном запретительная, а не генерирующая, он по-своему это переживал, оставался романтиком начала 90-х», — считает Марат Галеев.

След в истории, который выходит за пределы Татарстана

Ровно к десяти часам на панихиду приехали Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров.

— Он создатель всей структуры внешних связей Татарстана, такого никогда не было. Кажется, что сделано мало, это поле огромное, тут еще решать и решать. Но за эти годы, четверть века, то, что делалось, — это глубокий след в памяти у всех нас. Словами утешить сложно, но живым другого не дано: будем помнить о том следе, который ты оставил в истории республики. И надо же такому быть, где день рождения, там же рядом и день смерти (25 апреля Тимуру Акулову исполнилось 65 лет, — прим. ред.). Ты оставил глубокие следы в истории, которые выходят за пределы Татарстана, невозможно не помнить, спасибо за все. Вам терпения и выдержки, всему семейству. Ты свое дело сделал, — обращался то к Тимуру Акулову, то к его близким Минтимер Шаймиев.

Юрий Камалтынов в своем обращении назвал экс-советника при президенте РТ по международным вопросам другом, соратником, товарищем, с которым много лет работали вместе. «Знали о тяжелой болезни, но, как всегда бывает, живешь надеждой, что в этот раз жестокий механизм даст сбой. Можно много говорить о его профессионализме. Самое главное, что все деловые качества проистекали из его личных. Очень обаятельный, искренний, харизматичный, что особенно чувствовалось на международных встречах, где он был очень убедителен. Неслучайно департамент — одна из мощнейших структур аппарата президента, кузница кадров для Татарстана в том числе. Был жутко требователен к себе и не менее требователен к подчиненным», — поделился Юрий Камалтынов.

Минтимер Шаймиев: «Он создатель всей структуры внешних связей Татарстана, такого никогда не было»

Десять лет Тимур Акулов работал в Казанском федеральном университете, на встречу пришли его бывшие коллеги.

— Мы в вузе очень переживаем, что он покинул нас. Долгие годы он был связан с нашим университетом. Был жизнерадостным. Когда пришел, помню, очень легко вписался, студенты его тоже любили, всегда с ним с удовольствием общались, — выступил первый проректор КФУ Рияз Минзарипов.

Официальные запланированные речи на этом подошли к концу, но нашлись и те люди, знавшие Тимура Акулова, кто дополнительно хотел высказаться в память об ушедшем друге и наставнике.

— Я хочу выступить от имени студентов, которых он обучал на отделении научного коммунизма, был куратором группы, активно участвовал во всех студенческих мероприятиях. Он оставил светлую память в сердцах своих учеников, у нас искренняя благодарность ему за то, что он был в нашей жизни, — отметила Фарида Ишкинеева, бывшая студентка Акулова.

1 / 31 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Юлия Косолапкина, фото Олега Тихонова