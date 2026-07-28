Российских сурдлимпийцев допустили до зимних Игр-2027 в Австрии
Они выступят в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов
Международный комитет спорта глухих подтвердил допуск российских сурдлимпийцев к зимним Играм-2027 в Австрии. Они выступят в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов, сообщили в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России.
Зимние Игры пройдут с 15 по 24 января в Инсбруке и коммуне Зеефельд.
К участию допущены 26 российских спортсменов в четырех видах спорта, сообщает ТАСС.
- сноуборд — Даниил и Кирилл Истомины, Алексей Казанцев, Эдуард Халаджан, Милена Сафина и Анна Сурмилина;
- горнолыжный спорт — Карина и Кирилл Гайдамащуки, Алиса Иванова, Павел Казаков, Мария Кузнецова и Зульфир Зайнуллин;
- лыжные гонки — Ульяна Евдокимова, Максим Ковалев, Олеся Левковская, Любовь и Владимир Майоровы, Мария Маженина, Кирилл Тутаев и Алик Зюзюлькин;
- шахматы — Давид Богдан, Кира Другова, Михаил Габдуллин, Ольга Лагутина, Алдар Ооржак и Юлия Туркеева.
Ранее российских легкоатлетов не допустили до юношеской Олимпиады в Дакаре.
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