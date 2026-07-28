Новости спорта

15:04 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российских сурдлимпийцев допустили до зимних Игр-2027 в Австрии

14:36, 28.07.2026

Они выступят в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов

Российских сурдлимпийцев допустили до зимних Игр-2027 в Австрии
Фото: Динар Фатыхов

Международный комитет спорта глухих подтвердил допуск российских сурдлимпийцев к зимним Играм-2027 в Австрии. Они выступят в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов, сообщили в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России.

Зимние Игры пройдут с 15 по 24 января в Инсбруке и коммуне Зеефельд.

К участию допущены 26 российских спортсменов в четырех видах спорта, сообщает ТАСС.

  • сноуборд — Даниил и Кирилл Истомины, Алексей Казанцев, Эдуард Халаджан, Милена Сафина и Анна Сурмилина;
  • горнолыжный спорт — Карина и Кирилл Гайдамащуки, Алиса Иванова, Павел Казаков, Мария Кузнецова и Зульфир Зайнуллин;
  • лыжные гонки — Ульяна Евдокимова, Максим Ковалев, Олеся Левковская, Любовь и Владимир Майоровы, Мария Маженина, Кирилл Тутаев и Алик Зюзюлькин;
  • шахматы — Давид Богдан, Кира Другова, Михаил Габдуллин, Ольга Лагутина, Алдар Ооржак и Юлия Туркеева.

Ранее российских легкоатлетов не допустили до юношеской Олимпиады в Дакаре.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Спорт

Новости партнеров

Читайте также