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«Ак Барс» подписал новый однолетний контракт с Никитой Евсеевым

14:00, 28.07.2026

Защитник будет выступать в Казани до конца сезона 2026/27

«Ак Барс» подписал новый однолетний контракт с Никитой Евсеевым
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» в своих социальных сетях объявил, что клуб подписал новый контракт с защитником Никитой Евсеевым.

Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона 2026/27.

Минувший сезон Евсеев провел в «Амуре» на правах аренды. За 61 матч он набрал 16 (4+12) очков.

Евгений Романов

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