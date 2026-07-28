«Ак Барс» подписал новый однолетний контракт с Никитой Евсеевым
Защитник будет выступать в Казани до конца сезона 2026/27
«Ак Барс» в своих социальных сетях объявил, что клуб подписал новый контракт с защитником Никитой Евсеевым.
Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона 2026/27.
Минувший сезон Евсеев провел в «Амуре» на правах аренды. За 61 матч он набрал 16 (4+12) очков.
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