Свыше 200 детей приняли участие в IV этапе Детской лиги по триатлону в Казани

В этом сезоне Детская лига объединяет восемь этапов, которые проходят в разных городах Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

В прошедшую субботу на Кремлевской набережной Казани состоялся IV этап республиканских соревнований Детской лиги по триатлону. На старт вышли 207 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет из разных районов Татарстана. Третий год подряд генеральным партнером серии соревнований выступает группа компаний «СМУ-88». Одновременно с этапом Детской лиги прошло первенство Казани по акватлону среди юношей и девушек 13—17 лет.

Участники преодолевали дистанции, соответствующие своим возрастным категориям. Самые юные спортсмены — 7—8 лет — проплыли 50 метров и пробежали 500 метров. Для детей 9—10 лет программа включала 200 метров плавания и 1 километр бега. Старшая группа — 11—12 лет — соревновалась на дистанциях 400 метров вплавь и 3 километра бегом. Победители и призеры получили медали и дипломы.

Поддержка детского спорта остается одним из ключевых направлений социальной политики группы компаний «СМУ-88». В этом сезоне Детская лига объединяет восемь этапов, которые проходят в разных городах Татарстана. В календарь соревнований входят зимний дуатлон, акватлон, триатлон и дуатлон-кросс.

В 2026 году уже состоялись три этапа лиги. Сезон стартовал в феврале в Казани соревнованиями по зимнему дуатлону. В апреле около 300 юных спортсменов приняли участие в акватлоне в Нижнекамске. Третий этап прошел в Кукморе, где участники преодолевали дистанции по плаванию и бегу общей протяженностью до 3 километров.

Детская лига Республики Татарстан по триатлону проводится с 2020 года Федерацией триатлона Республики Татарстан при поддержке правительства Татарстана, мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России. Генеральным партнером проекта группа компаний «СМУ-88» стала в 2024 году. Тогда участие в соревнованиях приняли более 1300 юных триатлетов, а уже в следующем сезоне число участников превысило 1700 человек. За вклад в развитие детского спорта и поддержку спортивных инициатив компания была удостоена звания «Партнер года» премии «Спортивная Казань».

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