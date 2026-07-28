Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Рыжиков стал тренером «Динамо» СПб
Специалист подписал контракт до конца 2026 года с опцией продления
Бывший вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков получил первый самостоятельный пост в карьере — он возглавил санкт-петербургское «Динамо». Об этом объявила пресс-служба клуба.
— Контракт со специалистом рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления, — написал клуб в своих социальных сетях.
Перед 45-летним наставником стоит задача вывести команду из Второй лиги (дивизион «Б», группа 2) на новый уровень.
Рыжиков — двукратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009). После завершения карьеры он работал ассистентом в казанском «Соколе», «Химках», тамбовском «Спартаке», «Ахмате» и калининградской «Балтике».
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