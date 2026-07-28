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Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Рыжиков стал тренером «Динамо» СПб

12:42, 28.07.2026

Специалист подписал контракт до конца 2026 года с опцией продления

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Рыжиков стал тренером «Динамо» СПб
Фото: Динар Фатыхов

Бывший вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков получил первый самостоятельный пост в карьере — он возглавил санкт-петербургское «Динамо». Об этом объявила пресс-служба клуба.

— Контракт со специалистом рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления, — написал клуб в своих социальных сетях.

Перед 45-летним наставником стоит задача вывести команду из Второй лиги (дивизион «Б», группа 2) на новый уровень.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рыжиков — двукратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009). После завершения карьеры он работал ассистентом в казанском «Соколе», «Химках», тамбовском «Спартаке», «Ахмате» и калининградской «Балтике».

Ранее главный тренер ЦСКА одобрил трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

Вадим Вахрушев

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