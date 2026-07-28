Оздоев: «Казань — это город, который живет футболом»

Футболист «Краснодара» высказался об игре в Казани против «Рубина» в рамках чемпионата РПЛ

Фото: Реальное время

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев считает, что жители Казани любят футбол. Об этом футболист заявил после победы над «Рубином» (3:1) в матче 1-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Очень рад вернуться в Казань — это один из любимых моих городов России, у меня тут родился старший сын. Я люблю Казань — это город, который живет футболом. Приятно было вспомнить, как я тут провел четыре прекрасных года, — сказал Оздоев в разговоре с «Матч ТВ».

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, Оздоев выступал за «Рубин» в период с 2014 по 2018 год. Этим летом футболист перебрался из Греции в «Краснодар».

Подробнее о том, как «Рубин» начал новый футбольный сезон с поражения вице-чемпиону страны — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин