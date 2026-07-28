Зидан возглавил сборную Франции
Контракт заключен до 2030 года
Зинедин Зидан официально назначен главным тренером сборной Франции. Известный франзузский специалист подписал четырехлетний контракт с национальной командой и сменил Дидье Дешама, ушедшего после чемпионата мира 2026 года.
— Контракт со специалистом заключен до 2030 года, — сообщают социальные сети команды
Зидан выступал за сборную Франции как игрок, проведя 108 матчей. Он выиграл чемпионат мира в 1998 году и чемпионат Европы в 2000 году. Ранее сборная Франции заняла третье место на чемпионате мира, проиграв матч за бронзу Англии.
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