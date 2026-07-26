«Рубин» объявил состав на первый матч сезона — с «Краснодаром» в Казани

Франк Артига обошелся без больших сюрпризов

«Рубин» объявил состав на матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» в Казани. Это стартовая игра казанской и краснодарской команд в сезоне.

Главный тренер «Рубина» Франк Артига обошелся без больших сюрпризов в составе. На острие атаки появится Мирлинд Даку, в обороне — тройка Игор Вуячич — Егор Тесленко — Константин Нижегородов. Новички Илья Самошников и Максим Игнатьев остались в запасе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Состав «Рубина»: Ставер — Арройо, Тесленко, Вуячич, Нижегородов, Рожков — Начо, Ходжа — Грипши, Безруков, Даку.

Матч в Казани между «Рубином» и «Краснодаром» начнется в 19:30 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Зульфат Шафигуллин