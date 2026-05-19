Талия Минуллина: к 2030 году ожидается рост турпотока в Татарстане до 10 млн человек

Глава АИР Татарстана заявила, что окупаемость новой гостиницы у аэропорта не вызывает сомнений

Гостиница уровня трех звезд будет построена вблизи Международного аэропорта «Казань». Соглашение подписано в рамках «КазаньФорума-2026», сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Проектная мощность гостиницы составит 138 мест. В строительство инвестируют около одного миллиарда рублей.

— Окупаемость не вызывает сомнений, так как туристический поток в Татарстан растет. К 2030 году ожидается рост до 10 млн человек, — приводит слова главы АИР Минуллиной корреспондент «Реального времени».

Ранее «Реальное время сообщало, что гостиничный оператор и девелопер Kravt h&h при поддержке властей Татарстана построит новый отель Muse 3* рядом с Международным аэропортом «Казань». Старт работ запланирован на конец 2026 года, а ввод в эксплуатацию — на конец 2030-го.

Отель может стать пилотным в рамках концепции Muse of Tatarstan, которая базируется на современном прочтении татарской культуры, традиций и локальной идентичности в гостиничном формате.

