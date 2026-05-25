«Ряд ребят с четвертого курса уже по 100 тыс. получают»

«Реальное время» запускает цикл статей о колледжах Казани

Первый материал посвящен рабочим специальностям. На сегодняшний день в Казани насчитывается больше десятка колледжей, где готовят подобных профессионалов. В общей сложности в местных заведениях среднего профессионального образования насчитывается более 3 тыс. бюджетных и 2,9 тыс. платных мест, а стоимость обучения варьируется от 38 тыс. до 108 тыс. рублей в год. При этом в некоторых колледжах для попадания на бесплатное обучение достаточно среднего балла аттестата в 3,77, а где-то необходимо 4,9. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Стоимость обучения — от 38,7 тыс. рублей в год»

Казанский техникум железнодорожного транспорта — филиал Приволжского государственного университета путей сообщения

В этом учебном заведении готовят техников, логистов и строителей для ж/д отрасли.

Колледж при Институте морского и речного флота имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева Волжского государственного университета водного транспорта

Здесь обучают специалистов среднего звена для судостроительной отрасли (логист, лоцман, моряк, механик, фрахтовщик, судовой электрик).



Колледж при Казанском государственном аграрном университете

В данном коллеже готовят квалифицированных бухгалтеров, специалистов по землеустройству, техников (IT-специалист, автомеханик, агроном, ветеринар, инженер, растениевод и полевод).



Казанский энергетический колледж

Тут готовят специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих для предприятий тепло— и электроэнергетики региона (вышкомонтажник-электромонтер, машинист техники, специалист по электроснабжению).



Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова

Здесь обучают квалифицированных техников, техников-электромехаников, программистов, машинистов локомотива и других специалистов.



Казанский технологический колледж Казанского национального исследовательского технологического университета

В этом колледже готовят специалистов для машиностроения, химической, пищевой, нефтехимической промышленности, а также индустрии туризма и гостеприимства, IT и других важных отраслей.



Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушникова

Здесь проходят обучение будущие специалисты нефтегазовой и химической промышленности (инженер, лаборант, механик, машинисты различных установок).



Казанский политехнический колледж

Данный колледж обучает рабочих в области машиностроения, электротехники, пищевой промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и документоведения (аппаратчик термической обработки мясопродуктов, вентиляционщик, мастер ЖКХ и т.д.).



Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. Дементьева

В этом учебном заведении учатся специалисты для предприятий авиастроения, машиностроения, сферы IT и электротехники (инженер по пневмоавтоматике, IT-специалист, контролер, механик, машиностроитель, наладчик станков ЧПУ).



Казанский строительный колледж

В ссузе готовят специалистов для строительной отрасли региона (администратор жилого комплекса, арматурщик, бетонщик, инженеры по землеустройству или кадастру, ландшафтный дизайнер, маляр).



Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства

В колледже готовят специалистов для архитектуры, строительства, ЖКХ, торгового дела, социальной работы и экономики (каменщик, арматурщик, архитектор, вентиляционщик).



Технический колледж Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ

Здесь проходят обучение специалисты в области машиностроения, управления качеством, ремонта и обслуживания автомобилей, а также экономики (автомеханик, жестянщик, бухгалтер, налоговый инспектор, оператор БПЛА).

«На таких направлениях сложнее учиться»

В Казанском энергоколледже к направлениям, которые пользуются спросом среди абитуриентов, относятся релейная защита и автоматика. Об этом «Реальному времени» сообщил директор учебного заведения Азат Хабибуллин.



— Однако на таких направлениях сложнее учиться. Ребята туда поступают с более высокими баллами. Например, если средний балл у нас на других специальностях составляет 4,2-4,3 балла, то на релейной защите — 4,6. При этом показатели ОГЭ не учитываются, — рассказал руководитель.

По его словам, в среднем из 300 выпускников колледжа 120-130 идут учиться дальше в энергоуниверситет, но в большинстве случаев они выбирают «заочку», чтобы параллельно работать по специальности.

Что касается заработков будущих специалистов энергетики, то обучающиеся начинают работать на предприятиях уже на третьем курсе в рамках прохождения практики.

— На первом этапе им предлагают не высокую зарплату, в районе 25-30 тыс. рублей, но есть предприятие, где сразу 60 тыс. платят. Однако если студент хорошо себя проявляет, то после выпуска, вернувшись на то же предприятие, он может выйти на доход в размере 70-80 тыс., — поделился Хабибуллин.

«Ряд ребят с четвертого курса уже по 100 тыс. рублей зарабатывали»

Самым востребованным направлением в автотранспортном колледже является «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», в частности «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Об этом «Реальному времени» сообщила ответственный секретарь приемной комиссии техникума Эльнара Ганина.

При этом, по ее словам, в колледже обучают и на помощника машиниста, но эта специальность пользуются меньшим спросом в отличие от сфер, связанных непосредственно с дорожным хозяйством и автомобильным транспортом.

Также она отметила, что с каждым годом у поступающих средний балл аттестата становится выше.

— Требования у нас всегда одни и те же: по конкурсу среднего балла аттестата. Однако с каждым годом приходит больше ребят, у которых высокие баллы аттестата, соответственно, они у нас будут в приоритете, — отметила ответственный секретарь.

Что касается зарплат у начинающих специалистов после окончания колледжа, то здесь все зависит от конкретной профессии, обратила внимание собеседник издания.

— Например, некоторые ребята начинают работать помощниками машинистов уже на третьем курсе. Сперва, конечно, они стажируются. В этот период им предлагают стипендию в 30 тыс. рублей. Затем студенты начинают работать уже вторым лицом, и зарплата у них может подниматься где-то до 70 тыс. рублей. Ряд ребят с четвертого курса уже по 100 тыс. рублей зарабатывали. Если говорить про логистику, там специалисты в районе 50 тыс. рублей получают, но все зависит от конкретного предприятия, — рассказала Ганина.

«В один год средний балл аттестата составляет 4,5, а на следующий — 3,8»

В среднем все направления обучения в Казанском нефтехимическом колледже пользуются популярностью, но в последнее время тенденция склоняется к таким сферам, как техническая эксплуатация роботизированного производства, монтаж, техническое обслуживание, а также эксплуатация и ремонт промышленного оборудования по отраслям. Об этом «Реальному времени» сообщила замдиректора учебного заведения среднего профобразования Елена Габдрахманова.



— Средний балл аттестата у нас в этом году повышается, но в данном вопросе все зависит от того, с какими баллами к нам приходят ребята. Если приходят с хорошими аттестатами, то средний балл повышается, если со средними — тогда понижается. В связи с чем этот показатель каждый год варьируется. Причем бывают случаи, когда в один год средний балл аттестата составляет 4,5, а на следующий — 3,8. Также здесь большую роль играет и конкретное направление, — поделилась замдиректора.

Что касается зарплат будущих специалистов, то уже в период практики студентов приглашают работать на ведущие нефтехимические предприятия республики, где они получают около 50-60 тыс. рублей, на некоторых предприятиях обучающимся и 70 тыс. рублей предлагают.

