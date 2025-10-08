Казань оказалась на 6 месте среди городов-миллионников по стоимости ЖКУ

В среднем в месяц казанцы тратят на данные услуги 6,9 тыс. рублей

Фото: Маргарита Головатенко

В России за прошедший год тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли в среднем на 12,4%, при этом Татарстан демонстрирует одни из самых высоких показателей роста в ПФО. Такими данным делится Т—Ж, который составил четвертый ежегодный рейтинг 102 городов России по стоимости ЖКУ.

Столица Татарстана — Казань — оказалась на шестом месте среди городов-миллионников по стоимости ЖКУ — 6 974 рубля. Согласно данным, рост суммы в квитанциях вырос по сравнению с прошлым годом на 14%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом в Поволжье самые высокие платежи за жилищно-коммунальные услуги зафиксированы в Нижнем Новгороде и Дзержинске, где семья из трех человек за квартиру площадью 52 кв. м платит около 7,5 тысяч рублей. Также сообщается, что наибольший рост цен за год наблюдался в Саранске и Уфе — на 22 и 18% соответственно. Казань по этому критерию расположилась на 4 месте.

Напомним, что Татарстан вошел в число лидеров по привлечению инвестиций в ЖКХ.

Наталья Жирнова