Инвестиции в недвижимость в России сократились на 20%

С начала года инвесторы вложились в сферу недвижимости на 184 млрд рублей

В первом квартале 2026 года объем инвестиций в российскую недвижимость составил 184 млрд рублей. Это на 20% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, утверждает консалтинговая компания CORE.XP.

Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте коммерческой недвижимости, где объем вложений сократился на 24% и составил 153 млрд рублей. Особенно заметно просел офисный сектор: инвестиции здесь упали на 43%, до 72 млрд рублей. При этом почти половина этого объема (41%) приходится на розничные сделки по продаже офисных объектов.

Вложения в производственно-складскую недвижимость составили 17 млрд рублей (9% от общего объема), что на 15% меньше, чем год назад. В то же время торговый сегмент продемонстрировал уверенный рост: инвестиции увеличились в 5,5 раза и достигли 62 млрд рублей. Эксперты связывают это с высоким спросом на качественные торговые объекты.

Сегмент жилой недвижимости показал умеренную положительную динамику: объем вложений вырос на 5% и составил 31 млрд рублей.

Накануне стало известно, что в Татарстане в апреле зафиксирован резкий рост сделок на вторичном рынке недвижимости.

Зульфат Шафигуллин