Цена аренды «однушки» в Казани за год упала более чем на 10%
По данным сервисов «Циан» и «Яндекс Аренда», которые приводит газета «Известия», средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах‑миллионниках в апреле 2026 года составила 33 тыс. рублей — за год показатель сократился на 2,5%.
Особенно заметное снижение стоимости аренды однокомнатных квартир зафиксировано в ряде крупных городов. Так, в Казани цены за год упали на 10,4%, в Нижнем Новгороде — на 10,9%, в Краснодаре — на 9,8%, в Екатеринбурге — на 8,8%, а в Ростове‑на‑Дону — на 7,6%.
В то же время в некоторых городах наблюдался рост цен за аналогичный период. В Красноярске стоимость аренды увеличилась на 5,1%, в Уфе — на 4,1%, в Перми — на 2,6%, в Омске — на 1,2%, а в Волгограде — на 0,7%.
Напомним, что арендовать самую дешевую квартиру в Казани стоит почти вдвое меньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве.
