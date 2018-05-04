Нуриев Марат Абдулхаевич

Общая информация

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Уютный дом»

Родился 14 мая 1966 г. в деревне Шемяково Апастовского района ТАССР.

Образование:

1999 г. окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «инженер по водоснабжению и водоотведению».



Трудовая деятельность:

1983-1984 гг. – тракторист в колхозе им.Н.К.Крупской, ТАССР, Апастовский район;

1984-1986 гг.- служба в рядах Советской Армии;

1986-1989 гг. – тракторист в Апастовском районном объединении «Сельхозхимия» ТАССР;

1989-1990 гг. — слесарь-сантехник в ЖЭУ-8 ПТЖХ Вахитовского района г.Казань;

1990-1995 гг. — инженер в ЖЭУ-49 ПТЖХ Вахитовского района г.Казань;

1995-2001 гг. — заместитель управляющего ПО «Казгоржилхоз» ПТЖХ №1 Вахитовского района г.Казань ;

2001-2002 гг. — заместитель директора АНО «Жилсервис» Вахитовского района г.Казань ;

2002 г. — директор АНО «Жилсервис» Ново-Савиновского района г.Казань;

2002-2006 гг. — директор МУП «Жилсервис» Ново-Савиновского района г.Казань;

С 2006 года – генеральный директор, ООО «Управляющая компания «Уютный дом».

Награжден званием «Почетный работник ЖКХ России»; званием «Заслуженный работник ЖКХ Республики Татарстан»; медалью «В память 1000-летия города Казани»; медалью «За заслуги в развитие жилищно-коммунального хозяйства России». Лауреат Международной премии в области предпринимательской деятельности «Лучшее предприятие года-2012»; победитель Всероссийского конкурса «Бизнес-успех 2012»; победитель в номинации «Абсолютный менеджер года» Всероссийского конкурса «Менеджер года-2013»; лауреат Республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2013».





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