В Татарстане жилищный фонд увеличился на 3 509 «квадратов» в 2025 году

Абсолютные лидеры по объемам — Московская область и Москва

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане жилищный фонд увеличился на 3 509 кв. м в 2025 году. По данному показателю республика стала одним из лучших регионов (8-е место среди российских субъектов) по активности жилищного строительства, следует из аналитики агентства «ПромРейтинг».

Абсолютные лидеры по объемам — Московская область (+21 356 кв. м) и Москва (+8 285 кв.м). Но и регионы «второй волны» — Нижегородская область (+6 635 кв. м), Краснодарский край (+5 975), Чеченская Республика (+4 607) и Тюменская область (+4 505) — демонстрируют впечатляющие темпы прироста.

В общей сложности в 2025 году площадь жилищного фонда в России увеличилась на 120 289,1 тыс. кв. метров, что на 20% больше, чем в 2024-м. В городах и поселках городского типа прирост составил 82 615,3 тыс. кв. метров (+17% к 2024 году), в селах — 37 673,8 тыс. кв. метров (+28% к 2024 году).

Никита Егоров