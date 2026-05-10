36% казанцев планируют переезд и готовы потратить порядка 20 тыс. рублей

Чаще всего люди решаются на переезд в поисках перемен и ради улучшения жизни

В среднем жители Казани готовы потратить на переезд, без учета ремонта и стоимости жилья, около 21 800 рублей. Чаще всего люди решаются на переезд в поисках перемен и ради улучшения жизни. К такому выводу пришел сервис «Авито Услуги».

Переезд в Казани является довольно распространенным явлением: 36% горожан планируют сменить жилье в ближайшее время, а у 43% такой опыт уже был. При этом почти половина, а это 48% опрошенных, воспринимают переезд как радостное событие, каждый пятый считает его стрессом и столько же относятся как к неизбежной рутине.

Причем 42% жителей Казани для организации переезда уже привлекали или планируют пригласить частных грузчиков, а 28% готовы обратиться в специализированные компании.

Выбирая агентов для переезда, жители столицы Татарстана в первую очередь ориентируются на стоимость услуг, именно этот фактор назвали важным 76% опрошенных. Не менее значимыми для них стали и отзывы с рейтингом исполнителей (52%), а также рекомендации знакомых (47%).

Главные требования к исполнителям связаны с гарантией сохранности вещей, на этот аспект обращают внимание 65% казанцев. Более половины также учитывают опыт исполнителей (58%), а почти половина обращают внимание на фиксированную цену (47%). С возрастом приоритеты меняются: среди людей старше 55 лет сохранность вещей считают критически важной уже 74%, а фиксированную цену — 58%. Среди молодежи до 24 лет о фиксированной цене говорят 46%.

Напомним, что с 1 марта 2026 года услуги частных грузоперевозок переходят в электронный формат, теперь экспедиторы должны регистрироваться в специальном реестре на платформе «ГосЛог» — аналоге «Госуслуг» для грузоперевозок. По прогнозам Минтранса, экономия за счет снижения расходов на бумагу и оргтехнику составит порядка 168 млрд рублей, скорость доставки грузов достигнет 470 км в сутки, а пропускная способность дорог вырастет на 15%.

Ильназ Юсупов