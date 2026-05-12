Татарстан вошел в число лидеров по оформлению гаражей в рамках «гаражной амнистии»

Продление проекта позволит еще более чем миллиону россиян легализовать свое имущетво

Татарстан стал одним из регионов-лидеров по количеству оформленных гаражей в рамках «гаражной амнистии». В связи с высоким спросом на эту процедуру правительство России поддержало законопроект о продлении срока действия «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года, сообщает ТАСС.

Напомним, что с начала года в Татарстане зарегистрировали около 2 тыс. объектов по «гаражной амнистии». Речь идет об 1,1 тыс. земельных участков и 773 гаражах. Всего по России с 1 сентября 2021 года оформлено более 746 тысяч объектов.

Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев сообщил, что продление «гаражной амнистии» позволит еще более чем миллиону россиян легализовать свои гаражи. Механизм уже доказал свою эффективность: он помогает решать проблему бесхозных построек, дает гражданам возможность законно распоряжаться своим имуществом и способствует развитию региональной экономики.



Наталья Жирнова