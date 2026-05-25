«Родители жалуются, что не могут получить путевку через школу»

Путевки в летние лагеря Татарстана в этом году распределялись преимущественно через школы, но часть выложили в открытую продажу через сайт РЦ «Лето»

Свыше 175 тысяч детей (или почти каждый второй ребенок) смогут отдохнуть летом в детских лагерях республики по «бюджетным» путевкам. На финансирование летней оздоровительной кампании направлено свыше 3 млрд рублей, что на 21% больше, чем в прошлом году, сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике. Стоимость путевки в республиканские лагеря доходит до 26 тысяч рублей за смену в 18 дней, а на черноморском побережье — до 44 тысяч рублей, но не всем родителям повезло их приобрести. О том, почему Минмолодежи РТ изменило схему их распределения, о чем просил Юрий Камалтынов и когда возобновится централизованная продажа с единой площадки — в материале «Реального времени».

3 млрд на оздоровительный отдых детей

1 июня в стране традиционно начинается летняя оздоровительная кампания для детей. Разными видами отдыха в лагерях республиканского значения будут охвачены свыше 175 тысяч юных жителей республики.

«Вчера 1 125 детей заехали в первую смену, летняя кампания у нас фактически началась [раньше]», — начал с оптимистичной ноты министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, приехавший в Госсовет РТ с отчетом об организации летнего отдыха детей в 2026 году. Кадыров был назначен на этот пост в сентябре 2025 года, так что имел возможность организовать процессы от начала и до конца.

В этом году правительство выделило на оздоровительную кампанию детей 3 млрд. Это на 21% больше, чем в 2025 году. При этом количество детей, охваченных отдыхом в республиканских лагерях в течение всего года, должно вырасти до 240 тысяч (в прошлом году бюджет выделял средства из расчета на 220 тысяч детей в год, — прим. авт.).

Правда, детские лагеря республиканского значения в этом году открываются не сразу, а поэтапно.

«К 1 июня планируется открыть 71 лагерь, с 2 по 16 июня — еще 40, а к 1 июля все лагеря должны быть готовы к приему детей», — сообщил Азат Кадыров, не вдаваясь в причины такой очередности.

«Выпали» из нынешнего летнего сезона три детских лагеря в Набережных Челнах и еще в двух муниципалитетах.

«В двух лагерях продолжаются строительные работы, стоит задача, чтобы они смогли принять детей в следующем году. Структура КАМАЗа «Жилбытсервис» передала на баланс муниципалитета детский лагерь «Следопыт», сейчас в нем идет ремонт», — сообщил Кадыров.

Сколько стоит путевка на Черное море

Зато выросло количество республиканских лагерей на Черноморском побережье Краснодарского края. С 6 июня в Анапе начнет работу детский лагерь «Приазовец» вместимостью более 140 мест. На его ремонт потратили около 500 млн рублей. Он станет вторым по счету в Краснодарском крае после лагеря «Черноморец» в Витязево. Но рассчитывать на увеличение потока не стоит. Как пояснили «Реальному времени», раньше республиканскую квоту на детский отдых размещали в лагере «Глобус». С завершением ремонта татарстанские дети станут отдыхать в республиканском лагере. Плюс есть два лагеря в Крыму — «Сэлэт» и «Ак Барс» в Форосе. В результате они смогут принять в этом сезоне 6,5—7 тысяч детей.

Стоимость путевки в республиканские лагеря на территории Татарстана варьируется от 19 до 26 тысяч за смену (длится 18 дней). К примеру, в лагере «Волга» отдых обойдется в 19,8 тысячи рублей, в лагере «Мирас-Наследие» — 26,1 тысячи за смену. Путевка на Черное море обойдется в 1,5 раза дороже — 44,5 тысячи рублей, но с учетом оплаты проезда по железной дороге. К слову, путевки во все республиканские лагеря подорожали на 10%, но все равно остаются в 2 раза дешевле, чем в коммерческих лагерях.

Часть детей отправятся в республиканские лагеря и санатории бесплатно, сообщил Азат Кадыров. Прежде всего речь идет о детях участников СВО. В этом году около 9 тысяч детей смогут воспользоваться этой льготой. Кроме того, право на бесплатный отдых имеют дети-сироты, дети-инвалиды и дети с ОВЗ. За счет республиканского бюджета решено оплатить отдых 2 500 детей с ОВЗ, проживающих в муниципалитетах РТ. Дополнительно в центрах «Артек» и «Орленок» отдохнут 772 ребенка из республики.

В первые минуты поступило 1,5 млн заявок

Депутатов волновало, почему была отменена централизованная система реализации путевок в республиканские лагеря:

«Возможно, я ошибаюсь, но два-три года назад система выделения путевок была централизованной через МБУ «Ял» (или через сайт РЦ «Лето»). Родители с четырех утра писали свои заявки или подавали заявки через сайт, и им выделяли путевки. Сейчас это идет через управление образования, через Министерство образования. Почему?»

По словам депутатов, родители на приемах жалуются, что не могут получить путевку именно через школу.

Азат Кадыров подтвердил, что система реализации путевок в республиканские лагеря претерпела изменения. Во-первых, часть путевок получают организаторы профильных смен. В этом году им отдали 40 тысяч мест, и от этой практики отказываться не собираются.

«В дальнейшем будем повышать требования к организаторам профильных смен. Будем требовать качественных результатов на выходе», — сказал он.

Во-вторых, часть путевок отдали под спортивные группы, творческие коллективы, которые должны находиться в лагере целой командой.

Остальные путевки были отданы в открытый доступ. 16 марта их можно было приобрести на сайте РЦ «Лето», сказал Кадыров. Путевки раскупили мигом.

«В первые 10 минут после открытия продажи на сайт поступило 1,5 млн заявок. Сайт, естественно, упал. Потом его подняли, и все путевки разошлись. Путевки для казанских детей распространялись через МБУ «Ял», муниципальное учреждение города Казани, отметил Кадыров. Но в этом году Минмолодежи планирует перевести продажи всех путевок на единую платформу.

«По поручению раиса создается единый ресурс, где каждый родитель через авторизацию на «Госуслугах» сможет заявиться и купить путевки своим детям. Так мы сможем избежать двойного и тройного появления детей в течение летнего сезона. Чтобы увеличить охват, необходимо, чтобы каждый ребенок хотя бы один раз побывал в лагере», — объяснил Азат Кадыров. Ожидается, что платформа заработает в ноябре этого года.

Вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов спросил, нельзя ли организовать продажу мест в корпоративных детских лагерях в третью смену.

«В прошлом году по поручению Комитета по социальной политике поехал в один из лагерей одного предприятия. В первых двух сменах детей битком, в третью — порядка двадцати или тридцати детей всего набрали. Нельзя ли каким-то образом организовать систему взаимодействия. Понятно, у них дороже путевки, чем у вас. Но хоть какой-то вариант можно найти, попытаться использовать эти возможности, потому что, как правило, в августе не загружены», — предложил он. Азат Кадыров пояснил, что вопрос решен, около 12 тысяч мест субсидируются через республиканскую программу.

Охранять снова будут пенсионеры?

Обеспечением безопасности детей в детских оздоровительных лагерях будут заниматься ЧОП. На эти цели из бюджета выделено 34,5 млн рублей. В основу оплаты взят норматив — 230 руб. в час. В первые дни после заезда с детьми проведут инструктаж о том, как действовать в случае угрозы БПЛА. Кроме того, МЧС по Татарстану проведет инструктаж по мерам пожарной безопасности с директорами детских оздоровительных лагерей.

«Не получится ли так, что детей опять будут охранять пенсионеры?» — уточнили депутаты. «В любом социальном учреждении контингент сотрудников частных охранных предприятий примерно одинаковый. И, на мой взгляд, с этим особо ничего не сделаешь. Хоть мы 230 сейчас будем платить, хоть 360 — ничего не поменяется. Требовать, чтобы стояли двухметровые ребята, наверное, можно, но не уверен, что это приведет к результату», — рассуждал Кадыров.

Выход он видит в привлечении студентов в рамках учреждения «Форпост». «Но к этому лету не успели, к следующему будем стремиться потихонечку вводить эту систему», — пообещал он.

