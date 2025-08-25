Татарстан занял 26-е место по расходам на ЖКУ среди регионов России
Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов России по доле расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Среднестатистическая семья в республике тратит на эти нужды 8,4% своих потребительских расходов, что составляет около 4926,2 рубля в месяц.
По данным РИА «Новости», наименьшая доля затрат на ЖКУ была зафиксирована в Ингушетии — всего 4,6%. В других регионах, таких как Кабардино-Балкария и Астраханская область, расходы также остаются ниже 7%. В целом в 59 регионах России жители тратят на ЖКУ менее 10% своих бюджетов.
В то же время самые высокие затраты на ЖКУ наблюдаются в Новгородской области, где этот показатель достигает 13,6%. Жители Магаданской области и Бурятии также вынуждены выделять более 13% своих расходов на оплату коммунальных услуг. В 26 регионах России доля затрат на ЖКУ превышает 10%.
Напомним, что Татарстан получит федеральные средства на ремонт ЖКХ. Между 16 регионами России будет распределено свыше 3 млрд рублей в текущем году.
