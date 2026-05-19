Хуснуллин: некоторые регионы установили излишне высокие тарифы на ЖКХ

Вице-премьер России надеется изменить тренд износа коммунальных сетей за пару лет

Некоторые регионы страны установили излишне высокие тарифы на ЖКХ. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РИА «Новости».

При этом он выразил надежду, что тренд износа коммунальных сетей в стране удастся изменить на позитивный за пару лет.

— У нас накопились системные проблемы, причем, вы знаете, они имеют характер перекосов. Какие-то регионы излишне высокие тарифы установили, а какие-то регионы за последние десять лет не выбрали даже уровень инфляции. А как, если они даже уровень инфляции не выбирают, у них предприятия ЖКХ могут быть прибыльными? А если предприятие не прибыльное, у него нет инвестиций в инфраструктуру, — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер считает, что значительно улучшить ситуацию поможет нововведение, предложенное ранее Министерством строительства РФ. В частности, Хуснуллин считает важным сделать обязательным для регионов не менее 5% собираемого тарифа направлять на инвестиции в модернизацию сетей ЖКХ. Такое стало возможным после того, как в России собираемость коммунальных платежей достигла уровня 100%.

— Раньше никогда страна 100% не собирала за ЖКХ. А если ты, например, собираешь 80%, какой смысл тебе в тариф закладывать инвестиционную надбавку? Ты все равно ее собрать не можешь. Теперь мы считаем, что раз мы вышли на 100%-ю собираемость в среднем по стране, то тогда мы уже обязательно требуем, чтобы в тарифе было 5% от стоимости инвестиционной составляющей, — считает вице-премьер.

Хуснуллин также подчеркнул, что региональные власти получили новую мотивацию работать над снижением процента износа коммунальной инфраструктуры. По его словам, регионам выгодно списывать бюджетные кредиты, которые начали обнулять при условии инвестиций сэкономленных средств в сферу ЖКХ.

Напомним, на прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ на 33,5% за четыре года. По его словам, эти цифры не коррелируются с прогнозными значениями инфляции в 5%.

