«Либо самообследование, либо ГЖИ наложит штрафы» : Госсовет РТ готовит сюрприз для УК

Андрей Егоров анонсировал инициативу, обязывающую управляющие компании самостоятельно оценивать соблюдение требований

«Думаю, многие УК захотят сами у себя найти нарушения по обслуживанию жилья и исправить их до прихода Государственной жилищной инспекции РТ, чем платить штрафы. А это не две копейки — некоторым приходится оплачивать до 20 штрафов» — объяснял журналистам глава комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров суть готовящейся новации по регулированию деятельности управляющих компаний в Татарстане. Массовую «диспансеризацию» в ЖКХ хотят ввести в будущем году, позаимствовав московский опыт по внедрению сервиса «самообследование» с раскрытием полных данных о содержании каждого дома в режиме онлайн. Вряд ли найдется образцово-показательный жилой дом, который содержится в идеальных условиях, но самообследование поможет оценить себя объективно, согласился глава ГЖИ Александр Тыгин. К концу года от жителей поступило 23,7 тысячи обращений, что побило прошлогодний рекорд.

Четверть обращений жителей к депутатам приходится на ЖКХ

Глава комитета ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров и руководитель Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин собрали в парламенте пресс-конференцию, где изложили полную картину о жалобах населения на качество услуг ЖКХ.

— Вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) всегда волнуют граждан, и мы сами ежедневно сталкиваемся с этими реалиями. Это сфера касается каждого из нас. Тепло и уют в доме — это основа. Открывая кран, мы ожидаем воду, и, к счастью, она есть. Включая свет, мы рассчитываем на электричество — без него невозможно. Возвращаясь домой, хотим пройти по благоустроенному двору, зайти в чистый подъезд, и наконец, оказаться в теплой и уютной квартире. Все это в зоне ответственности ЖКХ, — отметил Андрей Егоров.

Но так бывает не всегда. Статистика обращений к депутатам Госсовета показывает, что люди не всегда довольны качеством услуг. «Примерно четверть обращений граждан, то есть около 25 из 100, касается именно сферы ЖКХ», — сообщил он.

Для УК введут самообследование качества услуг

Чтобы избежать ухудшения положения, парламентарии разрабатывают законопроект по переходу от контрольно-надзорных мероприятий к профилактике нарушений. В основу положен принцип самообследования. УК дадут возможность добровольно определить уровень соблюдения обязательных требований в онлайн-режиме, сообщил Андрей Егоров. Этот ресурс поможет предотвратить нарушения до проведения плановых проверок ГЖИ. «Крупные управляющие компании нашей республики поддерживают инициативу и проявляют готовность внедрить самообследования в свою практику»,— сообщил он. В настоящее время эта норма отсутствует в республиканском законодательстве.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Комитет ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию планирует посвятить разработке этого законопроекта январь — февраль 2026 года. Провести публичное обсуждение собираются на базе одной из УК, после чего законопроект будет направлен в правительство РТ для получения заключения. «В законодательстве по регулированию деятельности по управлению многоквартирными жилыми домами такой вид профилактики самообследования отсутствует. Но такая практика есть в некоторых городах РФ. Например, некоторое время назад самообследование УК ввели в Москве, в Тамбовской и Брянской областях», — рассказал Егоров.

Профилактика нарушений при эксплуатации жилого фонда эффективнее, чем наложение штрафов на УК. «Либо управляющая организация сама проведет самообследование, либо придет Александр Васильевич со своей командой и штраф наложит… Есть же разница. Иногда он до 20 штрафов на директора накладывает, а это не 2 копейки, — пояснил Андрей Егоров. — Думаю, многие УК захотят сами у себя найти нарушения по обслуживанию жилья и исправить их до прихода Государственной жилищной инспекции РТ, чем платить штрафы».

Если пришел инспектор ГЖИ — штраф неизбежен

Глава Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин согласился с тем, что ГЖИ должна реагировать на хронические беды, а отдельные недостатки УК исправит сама. «Законодательная конструкция должна быть такой, чтобы инспектор активизировался только при настойчивых жалобах. Огромное количество обращений требует разъяснений. Но там, где инспектор вынужден реагировать, выйти на место и увидеть нарушения, штраф неизбежен», — рассказал он.

— На самом деле я бы предпочел, чтобы до прихода инспекции не возникало никаких жалоб. Ведь инспектор не может просто прийти и сказать: «Все хорошо». Знаете ли вы хоть один такой дом? Нет. К сожалению, не можем продемонстрировать вам пример безупречного содержания, чтобы мы могли бы собрать депутатов и журналистов, провести экскурсию по дому и заявить: «Содержание безупречно», но таких примеров, к сожалению, нет, — констатировал он.

С другой стороны, этого и не требуется. «Главное, чтобы содержание удовлетворяло жильцов. Ведь тариф устанавливается жильцами на основе перечня работ, которые они должны оплатить и затем качественно принять, — полагает глава ГЖИ. — Наша задача — создать условия, при которых такие обращения не будут возникать вовсе».

Слишком жарко: почему жителям приходится платить за перетоп?

На сегодняшний день ГЖИ получило 23 731 обращение по вопросам ЖКХ. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Прошлогодний рекорд побит. Увеличение количества вопросов связано с ростом активности граждан по управлению общедомовым имуществом, повышением требований к качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг. По вопросу правильного начисления платы обращается каждый десятый житель.

скриншот презентации

Часто жалуются на холодные батареи, сообщил Александр Тыгин. «Мы провели замеры температуры в квартирах. Оказалось, 21 градус. Это соответствует нормативу. Холодно — это ниже 18 градусов. За эту неделю мы не зафиксировали ни одного случая температуры ниже установленной нормы. Но есть жалобы на перегрев. Сегодня мы рассматривали обращение, где температура в подъезде достигала 36 градусов. Это ненормально и может привести к значительным перерасчетам. Мы также фиксируем немало жалоб на температуру в квартирах, достигающую 27—28 градусов. Люди открывают форточки, и их претензии обоснованы. Возникает вопрос: почему мы должны платить за такие условия? Таких жалоб приличное количество. Люди правильно говорят: почему мы должны деньги выбрасывать на ветер», — сообщил он.



ГЖИ выявила нарушения и выписала предписания и штрафов больше, чем в прошлом году. Общая сумма административных штрафов — почти 15,5 млн рублей (2024 г. — 12 млн рублей).