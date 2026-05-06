В Татарстане изымут земельные участки юрлиц для строительства автодороги М-7

Участки расположены в Мензелинском районе и находятся в собственности ООО «Тукаевская земельная компания» и ООО «Камский бекон»

Кабмин Татарстана принял постановление об изъятии земельных участков для государственных нужд в целях строительства автомобильной дороги регионального значения «М-7 «Волга» — Коноваловка» — Старая Ашпала в Мензелинском районе.

Под изъятие попали земельные участки общей площадью 855 квадратных метров, которые образуются из сельскохозяйственных земель общей площадью 241 тысяча квадратных метров. Участки расположены в Коноваловском сельском поселении Мензелинского района и находятся в собственности юридических лиц: ООО «Тукаевская земельная компания» и ООО «Камский бекон».

За изъятие земель собственникам будет выплачено соответствующее возмещение. Все необходимые кадастровые работы и определение размера компенсаций будет осуществлять государственное казенное учреждение «Главтатдортранс».

В случае отказа собственников от подписания соглашений в установленный срок дело будет передано в суд. В 2024 году «Камскому бекону» предъявляли три иска о возвращении земель в Мензелинском районе Татарстана: заявитель — фермер Насим Давлетов ссылался на то, что ответчик длительное время не оплачивает аренду и использует поля не по назначению.

