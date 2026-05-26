В Казани земельные участки подорожали на 15% за год

В среднем в столице Татарстана «сотка» стоит 240 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Краснодаре и Казани земельные участки подорожали на 14-15% за год. Это один из самых больших показателей динамики роста цен среди крупных городов России, сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, чьи слова приводит ТАСС.

Также земля стала значительно дороже в Москве и Подмосковье (+12%), а еще в Санкт-Петербурге и Ленобласти (+10-12%).

Меньше всего земельные участки подорожали в Волгограде и Омске (+6-7%).

Сауков отметил, что в среднем в Казани «сотка» стоит 240 тыс. рублей. В Москве и ближнем Подмосковье — около 620 тыс. рублей, в Краснодаре — 490 тыс. рублей, Санкт-Петербурге и Ленобласти — 310 тыс. рублей, а в Ростове-на-Дону— 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в ряде татарстанских СНТ «общественные» земли оценили как городские улицы с развитой инфраструктурой.

Никита Егоров