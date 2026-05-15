Застройщиков Татарстана с начала года оштрафовали уже на 79 млн рублей

Основными нарушениями компаний являются отклонение от проектно-сметной документации, использование некачественных стройматериалов и работа без разрешений на строительство

За первый квартал 2026 года застройщики Татарстана получили штрафы на общую сумму 79 миллионов рублей. Такие данные предоставил на пресс-конференции первый заместитель начальника Инспекции государственного строительного надзора РТ Ильфарт Сафиуллин.

Он сообщил, что основные нарушения компаний заключаются в отклонении от проектно-сметной документации, использовании некачественных строительных материалов и работе без необходимых разрешений на строительство. Для сравнения, за весь 2025 год в бюджет республики поступило 307 миллионов рублей штрафов за подобные нарушения в строительной отрасли.

Отдельно стоит отметить нарушения в сфере охраны труда, за которые застройщики заплатили 10,8 миллиона рублей штрафов из общего числа взысканий.

Наталья Жирнова