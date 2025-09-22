Более половины директоров УК Татарстана не смогли сдать экзамен на квалификационный аттестат

Квалификационный аттестат смогли получить только четыре из девяти претендентов

В Жилинспекции Татарстана состоялось тестирование директоров управляющих компаний на получение квалификационного аттестата. Из десяти заявившихся руководителей на экзамен пришли лишь девять, и, к сожалению, более половины из них не смогли преодолеть минимальный порог, сообщили в пресс-службе.

Напомним, что согласно действующему законодательству, директора управляющих компаний обязаны проходить аттестацию каждые пять лет. По итогам тестирования, которое прошло 19 августа, квалификационный аттестат смогли получить только четыре из девяти претендентов: ООО «УО «Портал», ООО «УК «Сервис-гарант», ООО «УК «Солнечный город» и ООО «ЖЭСК». Остальные участники не достигли минимального порога в 86 баллов.

Экзамен длился два часа, и те, кто хорошо знаком с законами и нормативно-правовыми актами, успешно отвечали на 100 вопросов максимум за полчаса. В то время как некоторые участники, рассчитывающие на удачу, оставались у монитора до последних минут.

Худший результат показал и. о. директора бугульминской ООО УК «Луч», набравший всего 50 баллов — на 26 баллов меньше, чем в предыдущий раз. Не справились с заданиями также сотрудники ООО «УК «Речники» и ООО «УК «Кама Аланы» (два человека), а также АО «Центр «ЖКХ и С».



Анастасия Фартыгина