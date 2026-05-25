BMW забирали от дома, Mercedes пригнал сам: в Казани изымают активы экс-судьи Арбитража Минапова

Решение райсуда о немедленном изъятии иномарок исполнено в недельный срок

Казанские приставы поставили рекорд в части скорости исполнения судебного решения о взыскании имущества по антикоррупционному иску. Лишь в минувший понедельник, 18 мая, Советский райсуд Казани удовлетворил иск прокурора Татарстана к арбитражному судье в отставке Аделю Минапову и его близким на 207,7 млн рублей, а уже сегодня обе подлежащие взысканию иномарки были помещены на спецстоянку, сообщают источники «Реального времени».

Рекорд по части возбуждения исполнительного производства и его частичного исполнения стал возможен благодаря самому судебному акту. При его вынесении судья потребовал немедленного изъятия по 6 из 22 пунктов удовлетворенного иска. В этот перечень попали 62 млн рублей — арендный доход и стоимость уже отчужденного имущества, а также оформленные на пенсионерку без водительских прав Амину Хуснутдинову, тещу Минапова, машины премиум-класса:

Mercedes-Benz AMG (Гелендваген) 2021 года выпуска и BMW X7 2023 года, приобретенные по договорам за 11,8 и 9,9 млн рублей соответственно.

Как отмечает источник «Реального времени», еще в прошлую пятницу в ГАИ приставы передали данные по обеим машинам, попросив содействия в их задержании. Инспекторы, заметив в одном из районов Казани BMW X7 с красивым номером «Х 727 ХХ», дали водителю отмашку, но тот проехал мимо — возможно, не заметил сигнал… Погоню устраивать никто не стал, приехали к ВИП-должнику домой, и тот в сопровождении силовиков лично доставил автомобиль на спецстоянку. Говорят, Минапов был крайне удивлен такой оперативностью со стороны исполнителей судебных решений.

Сегодня компанию изъятому BMW на спецстоянке составил «Гелендваген». «Этот автомобиль судья в отставке пригнал сам и передал вместе с документами и ключами», — отмечает источник «Реального времени».

В ходе судебного процесса Адель Минапов отрицал версию прокуратуры РТ о приобретении этих машин за счет его неподтвержденных официальными доходами расходов, но подтверждал — в доверенности ОСАГО по этим машинам, действительно, были вписаны он с супругой.

С учетом оперативности изъятия можно ожидать, что уже в июне — начале июля обе иномарки могут оказаться на торгах. Как это уже произошло с двумя авто из антикоррупционного дела экс-мэра Бугульмы Линара Закирова.

Напомним, требование немедленного исполнения части требований было включено с учетом позиции прокуратуры Татарстана, уличившей ответчиков в обналичивании 13 млн рублей.

Само решение еще может быть обжаловано.

18 мая Советский райсуд полностью удовлетворил иск Альберта Суяргулова на 207,7 млн рублей — к Аделю Минапову, его жене (по документам — бывшей), теще Амине Хуснутдиновой и ее сестре Расиме Гараевой. В указанную сумму, кроме авто и денежных средств, вошли 16 объектов недвижимости в Казани и Иннополисе.

