В Татарстане отмечается высокий спрос на готовое загородное жилье

Причем платеж по ипотеке за такую недвижимость у жителей ПФО составляет около 36 тыс. рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане отмечается высокий спрос на готовые загородные дома. В республике по итогам января — мая 2026 года доля ипотек на готовые дома составила 17,9% от общего объема выдач жилищных кредитов. Больше этот показатель только в Калмыкии, Оренбургской области и Ставропольском крае (26,2—21,4%), пишет РБК со ссылкой на «Домклик».

Отмечается, что в среднем жители Приволжского федерального округа покупают дома площадью около 107 кв. м. При покупке такого объекта они вносят первоначальный взнос в размере 1,6 млн рублей, а для одобрения займа жителям необходим доход на уровне 116,9 тыс. рублей.

В целом в России с января по май 2026 года заемщики Сбербанка оформили ипотеки на приобретение загородных домов на сумму около 100 млрд рублей. Это в два раза больше по сравнению с тем же периодом 2025-го. Медианная стоимость купленного в ипотеку готового коттеджа, по словам экспертов, выросла на 12% за год, до 4,6 млн рублей.





— Интерес к покупке уже построенного дома с начала 2025 года немного превышает спрос на строительство индивидуального дома, и за год предпочтения заемщиков не изменились. В то время как доля готовых домов в ипотечных выдачах приближается к 10% в 2026 году, доля ИЖС колеблется в пределах 5—6%. Чуть более 60% ипотечных кредитов на загородные дома оформлены по льготным ставкам, а около 40% — по рыночным (базовым), — прокомментировал ситуацию на рынке ипотечного загородного жилья директор департамента «Домклик» Алексей Лейпи.

Ранее сообщалось, что Татарстан остается в числе лидеров по спросу на новостройки, несмотря на общее снижение.

Никита Егоров