Самый дорогой коттедж в Татарстане продают за 600 млн рублей

Объект площадью 1,3 тыс. кв. м расположен на участке 88 соток

По состоянию на 25 мая стоимость самого дорогого коттеджа в Татарстане, находящегося в продаже, составляет 600 млн рублей. За эту сумму предлагается объект площадью 1,3 тыс. кв. м на участке 88 соток, расположенном в Лаишевском районе республики.

скриншот с сайта объявлений

Согласно опубликованному на одном из сайтов объявлению, в трехэтажной усадьбе есть шесть комнат, столовая, три ванные, бильярдная, кинозал и другие помещения. Также на участке расположен еще и гостевой дом площадью 160 кв. м с двумя спальнями и парой ванных комнат.

скриншот с сайта объявлений

Непосредственно на участке, помимо упомянутых жилых строений, расположены баня, гараж и вертолетная площадка.

Никита Егоров