Разница в стоимости аренды самой дешевой и дорогой комнаты в Казани достигла 25 тыс. рублей

Минимальный арендная ставка за комнату в столице Татарстана — 5 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

По состоянию на 23 мая арендовать самую дешевую комнату в Казани обойдется в 5 тыс. рублей в месяц. Речь идет об объекте площадью 8,6 кв. м, расположенном на окраине Советского района Казани, следует из опубликованных объявлений.

скриншот с сайта объявлений

Судя по фото, в комнате есть шкаф, телевизор и диван. При этом мебель сохранилась с советских времен. Сама комната находится в общежитии.

Самый высокий ценник за аренду комнаты в столице Татарстана зафиксирован на уровне 30 тыс. рублей. За эту сумму предлагается объект площадью 12 «квадратов».

скриншот с сайта объявлений

Согласно описанию и фото, объект также находится в Советском районе Казани. В ней сделан ремонт, а также есть вся необходимая мебель.

Ранее сообщалось, что в Казани квартиры-студии за год подорожали в три раза сильнее, чем в Москве.

Никита Егоров