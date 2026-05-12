Старт — от 7,7 млн: открылись продажи нового дома в «Моем Ритме»

Новый жилой дом, объединенный стильным гранд-лобби, состоит из нескольких секций переменной высотности

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

В Казани начались продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Мой Ритм». Проект от застройщика «Ак Барс Дом» давно зарекомендовал себя в числе востребованных: интерес покупателей остается стабильно высоким. Показателен и этап предпродаж — за один день было забронировано 35 квартир, которые быстро перешли в сделки по привлекательным ценам, стартующим от 7,7 млн рублей.

Новый дом расположен в центральной части «Моего Ритма» — масштабного комплекса на площади более 70 гектаров. Локация в Советском районе сочетает развитую инфраструктуру и удобные транспортные развязки: пр. Победы и А. Камалеева, Вознесенский и Мамадышский тракты, в пешей доступности торговые центры «МЕГА» и «Агропромпарк». Жилой комплекс имеет собственную городскую площадь с будущей станцией метро «Тулпар».

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Все проекты «Ак Барс Дом» отличаются комплексным подходом к развитию территории. «Мой Ритм» давно стал мини-городом с магазинами и кафе, детскими садами и многопрофильным лицеем. Запланировано строительство еще одной школы и 7 детских садов. Здесь можно прогуляться по пешеходному бульвару, а в скором времени появится огромный игровой парк площадью более гектара, который станет точкой притяжения жителей и гостей города. С учетом активного развития комплекса и предстоящего открытия станции метро эксперты ожидают увеличение стоимости жилья. Это делает покупку не только комфортным решением для жизни, но и перспективной инвестицией.

Новый жилой дом, объединенный стильным гранд-лобби, состоит из нескольких секций переменной высотности. Это решение позволяет пропускать во внутреннее пространство двора больше воздуха и солнечного света. Двор будет закрыт от машин и разделен на функциональные зоны: детские и спортивные площадки, места для отдыха. Оживят пространство арт-объекты, фонтан и амфитеатр.

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Старт продаж открывает покупателям широкий выбор планировок, этажей и видовых характеристик — от студий до четырехкомнатных вариантов для больших семей. Планировки отличает продуманное зонирование, просторные кухни-гостиные, потолки до 3,3 метра. В новой линейке есть редкие форматы: радиусные окна, террасы, гардеробные, постирочные, мастер-спальни.

Строительные работы будет осуществлять партнер компании «Ак Барс Строй». Информацию по возможному сотрудничеству можно получить на сайте https://akbarsstroi.ru/.

Казань, пр. Победы, 151а

8 (843) 244-80-67

akbars-dom.ru

Реклама.

ООО «Ак Барс Дом». ОГРН 1101690072032,

РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1.

ЖК «Мой Ритм» (ООО «СЗ „Мой ритм 3“»). Проектные декларации на сайте наш.дом.рф