В Татарстане хотят обязать россиян платить за ЖКУ цифровым рублем

Инициативу выдвинули в Госкомитете по тарифам и Госжилинспекции республики

Фото: Мария Зверева

Ввести единое платежное средство для расчетов за жилищно-коммунальные услуги предложил на итоговой коллегии Госкомитет РТ по тарифам Александр Груничев. Выступавший на коллегии руководитель Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин поддержал эту идею и выложил пакет предложений о внедрении новых стандартов тарифов на ЖКУ. Позднее, отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени». он дал понять, что не планирует инициатив по корректировке жилищного законодательства в части усиления ответственности за «разукрупнение» квартир. Подробности — в нашем материале.

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Основным доводом в пользу такого платежного средства, как цифровой рубль, стала прозрачность расчетов, на отсутствие которой жалуется население.

Ввести единое платежное средство для расчетов за жилищно-коммунальные услуги предложил 23 января на итоговой коллегии Комитета РТ по тарифам Александр Груничев. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Государство при этом получает прямой доступ к информации и транзакциям людей и предприятий, что делает сферу более контролируемой, — подчеркнул Груничев.

Но позже, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», как цифровой рубль поможет собственникам жилых помещений сделать более прозрачными для них траты управляющих компаний их денег, Груничев уточнил, что такой способ оплаты лишь позволит контролирующим органам проследить всю цепочку прохождения платежа от собственника до управляющей компании.

Неясным остался вопрос о том, как в случае принятия этой схемы будут расплачиваться за ЖКУ те, кто не владеет цифровыми технологиями. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Неясным остался и вопрос о том, как в случае принятия этой схемы будут расплачиваться за ЖКУ те, кто не владеет цифровыми технологиями. К тому же у граждан есть право выбора способа оплаты — как наличного, так и безналичного, оно закреплено законом РФ «О защите прав потребителей».

Жалоб больше, претензий по начислениям — меньше

Выступает за то, чтобы ввести на законодательном уровне обязанность оплаты ЖКУ с помощью цифрового рубля, то есть исключительно безналичным путем, и глава Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин. Свое выступление на коллегии он посвятил проблеме роста претензий населения и контрольно-надзорных органов к управляющим компаниям и путям решения проблем в ЖКХ республики.

Выступает за то, чтобы ввести на законодательном уровне обязанность оплаты ЖКУ с помощью цифрового рубля, то есть исключительно безналичным путем и глава Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Тыгин сообщил, что 970 жилых многоквартирных домов в РТ «активно двигаются в сторону аварийности своего состояния» и констатировал, что в 2024 году количество жалоб в ГЖИ выросло на 35%, по сравнению с предыдущим годом. Но при этом отметил, что «с удивлением впервые констатируется снижение претензий населения по начислению платы» — по его мнению, благодаря совместной работе, которую ведут инспекция, Комитет по тарифам и антимонопольная служба.

В 2024 году Госжилинспекция, контролируя выполнение программы капремонта, выявила 879 нарушений, допущенных НО «Фонд ЖКХ РТ» и практически все предписания регоператором были исполнены, хотя некоторые, по словам Александра Тыгина, лишь формально. А в 20 случаях ГЖИ пришлось идти в суд, чтобы ее требования были выполнены. В итоге регоператор получил 14 штрафов — в общей сложности на 140 тысяч рублей.

В 2004 году Госжилинспекция, контролируя выполнение программы капремонта, выявила 879 нарушений, допущенных НО «Фонд ЖКХ РТ». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особо Тыгин отметил нарушения в части накопления средств на капремонт:

— Мы видим, что почти 50% средств, которые должны аккумулироваться на счетах, даже не доходят до начислений… У нас 1 200 спецсчетов, мы видим 2,5 миллиарда в остатке, с учетом, что почти 4 миллиарда мы не видим. Значит, какой-то объем средств еще не доначислен в разделе «каждый дом, каждый лицевой счет», и как они использованы, инспекция доложить не может.

ГЖИ выявила нецелевое расходование средств капремонта, находящихся на спецсчетах на сумму в 53,6 млн. И втрое большая сумма из лежащих на счете регионального регоператора — 153,2 млн рублей — проходит по графе «ненадлежащий учет средств».

Документ единый, тарифы разные

Александр Тыгин напомнил, что изменилась структура единого платежного документа — счета-фактуры, который получают собственники жилья для оплаты ЖКУ, и поделился анекдотом: управляющая компания включила жильцам два платежа на капремонт — установленный взнос и «целевой взнос на ремонт крыши», добавив, что «по такому счету предпринять каких-то действенных мер в защиту граждан у органов государственной власти нет», поскольку решение было принято общим собранием собственников.

Управляющая компания включила жильцам два платежа на капремонт — установленный взнос и «целевой взнос на ремонт крыши». Инна Серова / realnoevremya.ru

А еще глава ГЖИ обнародовал структуру платежей за ЖКУ — в ней на сегодня 33% составляют коммунальные услуги, 5% — взнос на капитальный ремонт и 62% — жилищные услуги — те самые, структура которых собственникам толком неизвестна, а принцип расходования денег непонятен.

— Нас очень сильно смущает, что выставление платежей в едином платежном документе, применение тарифов в различном виде, со снегом и без снега, на сегодняшний день остается совершенно безнаказанным в плоскости гражданской, — заметил Тыгин.

Новые стандарты против старых проблем

Главный государственный жилищный инспектор озвучил свои предложения по исправлению ситуации путем внедрения новых стандартов тарифов на ЖКУ:

— принять в 2025 году единый стандарт установления платы за жилищные услуги, обязательный к применению с 2026 года собственниками, управляющими организациями, органами местного самоуправления — с внесением соответствующих изменений в ЖК РФ;

— осуществлять установление размера платы за жилищные услуги с учетом дифференциации многоквартирных домов (к примеру, по типу, году постройки, этажности, прилегающей территории), всех экономически обоснованных расходов, необходимых для надлежащего содержания дома;

— предусмотреть на законодательном уровне возможность оплаты ЖКУ исключительно безналичным путем (с помощью цифрового рубля);

— предусмотреть возможность формирования отчетности в ГИС ЖКХ по применяемым размерам платы за жилищные услуги для каждого дома;

— ввести административную ответственность за нарушение требований жилищного законодательства. В сфере расчета платы за ЖКУ, а также за непроведение внутреннего аудита для ТСН, ТСЖ, ЖСК и т. п.

При этом на вопрос «Реального времени», какие предложения у руководства ГЖИ имеются по законодательному ужесточению ответственности по другой проблеме — «разукрупнению» квартир до смарт-размеров с последующей продажей или сдачей в аренду мини-квартир под видом комнат, Александр Тыгин ответил, что пока деятельность надзорного органа будет нацелена на борьбу с хостелами в МКД — дескать, именно в этой области инспекция обладает наибольшими правами и возможностями.