Kravt H&H анонсировал строительство нового отеля в Казани

18:20, 13.05.2026

В столице Татарстана готовится запуск и строительство гостиницы Muse of Tatarstan

Фото: Мария Зверева

В Казани планируется запуск и строительство гостиницы Muse of Tatarstan. Отель расположится рядом с казанским аэропортом, рассказал исполнительный директор Kravt H&H Андрей Жамкин на площадке Международной выставки недвижимости International Property Market.

— Это будет отель, находящийся рядом с нашим Muse of City в аэропорту Казани. Он станет продолжением наших ворот в город. Мы очень гордимся, что Muse of Tatarstan будет открывать этнокультурный опыт для людей, которые приезжают в Казань впервые, — сказал Жамкин.

Зульфат Шафигуллин

