Kravt H&H анонсировал строительство нового отеля в Казани
В столице Татарстана готовится запуск и строительство гостиницы Muse of Tatarstan
В Казани планируется запуск и строительство гостиницы Muse of Tatarstan. Отель расположится рядом с казанским аэропортом, рассказал исполнительный директор Kravt H&H Андрей Жамкин на площадке Международной выставки недвижимости International Property Market.
— Это будет отель, находящийся рядом с нашим Muse of City в аэропорту Казани. Он станет продолжением наших ворот в город. Мы очень гордимся, что Muse of Tatarstan будет открывать этнокультурный опыт для людей, которые приезжают в Казань впервые, — сказал Жамкин.
