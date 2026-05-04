В Татарстане изменили правила выдачи льготного жилья молодым семьям

Получить господдержку смогут только пары, постоянно проживающие в республике минимум пять лет

В Татарстане изменили правила предоставления жилищных субсидий молодым семьям. Теперь получить господдержку смогут только те пары, которые постоянно проживают в республике минимум пять лет на момент подачи заявления, следует из постановления, подписанного премьер-министром региона Алексеем Песошиным. Новое требование касается федерального проекта по обеспечению граждан доступным жильем и оплате услуг ЖКХ.

До этого, чтобы стать участником программы, нужно было только иметь статус нуждающегося в жилье и подтвердить доходы для оплаты остатка стоимости квартиры, а срок регистрации в Татарстане не был решающим фактором. Теперь же доступ к льготам «закрывается» для лиц, которые недавно переехали в республику. При этом бюджетные средства перенаправят в пользу «коренных» татарстанцев.

Подобная мера направлена на снижение нагрузки на региональную казну и сокращение очереди на получение выплат. Отметим, что аналогичные требования уже действуют в Москве и Санкт-Петербурге.

Никита Егоров