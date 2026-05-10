Цены на новостройки в Казани перестали расти второй месяц подряд

Средняя стоимость квартиры средней площадью 58,2 кв. м в новостройке держится на уровне 14,4 млн рублей

В апреле стоимость квадратного метра в новостройках Казани почти не изменилась и составила 260 тыс. рублей, следует из анализа данных «Поиска Яндекса» по квартирам. В апреле цена квадратного метра снизилась на 0,2%, а в марте поднялась на 0,5%.

Несмотря на остановку роста, Казань по-прежнему остается в числе самых дорогих городов-миллионников. Похожая ситуация наблюдается и в других городах России. В большинстве случаев рост цен либо остановился, либо сменился снижением. Эксперты связывают это с высокими ставками по ипотеке и большим объемом предложений на рынке.

Ранее эксперты предупреждали, что снижение ключевой ставки может вернуть спрос на недвижимость и автомобили, но вместе с этим спровоцировать новый рост цен на жилье. Подробнее — в матер и а л е «Реального времени».

Анна Пехенко