В Казани за год выросла доступность аренды жилья — +15% предложений

В городе значительно увеличилась доля прямых предложений от собственников — рост составил 8,2%

Фото: Артем Дергунов

На рынке аренды жилья в Казани наблюдается положительная динамика: за последний год предложение квартир увеличилось на 15%, что соответствует общероссийскому тренду роста доступного арендного жилья.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», в городе вырос выбор квартир всех типов: однокомнатные и двухкомнатные помещения стали доступнее на 17%, студии — на 27%, а трехкомнатные квартиры показали небольшой рост в 1%. При этом средняя стоимость аренды в городе составляет 34 тысячи рублей в месяц, а за последний месяц произошло даже незначительное снижение цен — на 1%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Примечательно, что в Казани значительно увеличилась доля прямых предложений от собственников — рост составил 8,2%. Сейчас более половины всех объявлений в стране (52%) размещаются непосредственно владельцами жилья, что позволяет арендаторам экономить на услугах посредников.

— Многие арендаторы сегодня решают продолжать съем текущей квартиры, поскольку не хотят тратить средства на переезд. Но перед началом летнего сезона новая аренда может быть выгодной: за последний год на рынке появилось много предложений в недавно сданных новостройках со свежим ремонтом, качественной придомовой территорией и инфраструктурой. Арендная ставка в них порой более привлекательна по сравнению с текущей арендой жилья, — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.



Наталья Жирнова