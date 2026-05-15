Владельцы Savage инвестировали в сеть магазинов Bulmer

Казанские бизнесмены Шафигуллины выкупили у партнера половину компании «Бас», которая развивает немецкую торговую марку

Собственник раскрученного Ксенией Собчак российского бренда одежды Savage вложил средства в сеть магазинов Bulmer. Казанский бизнесмен Марат Шафигуллин вместе с братом выкупил у партнера половину компании «Бас», которая развивает немецкую торговую марку. Сейчас сеть насчитывает 43 магазина по всей стране, включая три татарстанских.

Казанское предприятие «Бас» имеет чистые активы в сумме 1,9 млрд рублей. Годовой оборот компании в минувшем году вырос наполовину, до 2,2 млрд, чистая прибыль составила свыше 574 млн.

Ранее Марат Шафигуллин выступал сублицензиаром фирмы Salamander и работал с обувными салонами Zenden. Эксперты оценивают сделку примерно в 1 млрд рублей. Бренд Savage возник в 2000 году и к 2009 вырос до 200 с лишним магазинов в России, Беларуси, Украине и Казахстане. В 2015-м ретейлер закрыл все офлайн-точки, оставив лишь интернет-магазин. Через два года проект выкупили Шафигуллины и вновь расширили сеть до сотни торговых точек. Минувшей осенью был объявлен рестарт бренда.

Василя Ширшова