«Надеемся на изменение позиции»: Татарстан просит денег на мусорную инфраструктуру

Тарифный регулятор считает, что операторам необходимо ускорить преобразования в сфере сбора и утилизации ТКО

Фото: Артем Дергунов

«Как минимум 50 обращений граждан в месяц будем «снимать», если улучшить вывоз мусора в республике. Все уже готовы платить, но хотят, чтобы услуга была оказана качественно и в срок», — высказал пожелание глава Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев, обращаясь к региональным операторам. С 1 сентября 2025 года в России заработают обновленные правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), суть которых сводится к разграничению ответственности при управлении инфраструктурой ТКО. Из-за «заморозки» мусоросжигательного завода Минстрою РТ предстоит изменить схему размещения сортировочных комплексов вокруг Казани. «РСО-Инвест» Сергея Богатова, похоже, хочет «встать» в Пестрецах вместо «забракованной» локации в Алексеевском районе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мусорная реформа снова в «переходном моменте»

С подачи ФАС России с 1 сентября полностью меняются правила в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. И именно законодатели восполнили «пробелы», касающиеся регулирования сложившейся инфраструктуры в сфере ТКО. О том, как правовые новеллы изменят взаимоотношения региональных операторов и муниципалитетов на шестой год действия мусорной реформы, обсуждали на 7-й научно-практической конференции «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика» в Казани. В ее работе принял участие начальник Управления регулирования ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Происходит важный этап реформы — это переход от создания базовой инфраструктуры к формированию экономики замкнутого цикла, — пояснил причину преобразований глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

По его словам, в этом переходном моменте «есть ряд проблем», касающихся сортировки и переработки отходов. В настоящий момент в республике образуется около 13 млн кубометров мусора (при численности населения в 4 млн человек, — прим. ред.). Инфраструктура ТКО включает пять сортировочных и две мусороперерабатывающие станции. К 2030 году республика ставит задачу выйти на 100%-ную сортировку отходов и в два раза снизить объем захоронения отходов, что соответствует национальным целям по построению экономики замкнутого цикла, то есть безотходной. Для этого республике придется построить как минимум еще пять межмуниципальных мусоросортировочных комплексов с общим объемом инвестиций в 3,3 млрд рублей, подсчитал татарстанский регулятор.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Наш приоритет — стимулирование переработки, внедрение современных технологий, оптимизация тарифного регулирования, расширенная ответственность производителей, — обозначил перспективы глава ГК по тарифам.

За контейнеры ответят муниципалитеты

Какие новации наиболее актуальны для системы сбора и утилизации ТКО для регионов? Во-первых, в законодательный оборот вводится понятие «мусороперегрузочная станция» (МПС), сообщила первый зампред Госкомитета по тарифам Лариса Хабибуллина. Они служат промежуточным пунктом для временного хранения и перегрузки отходов из мусоровозов в объемные контейнеры, которые затем транспортируются на полигоны или сортировочные комплексы. На практике подобные комплексы работают в республике с начала мусорной реформы, но юридический статус их не был закреплен, а значит, в «тариф» не попадал.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Во-вторых, разграничена ответственность за содержание контейнерных площадок в муниципалитетах. «Меняется многое: регоператор отвечает за мусор только с момента его погрузки в мусоровоз. Он не отвечает за контейнерные площадки, за их дезинфекцию и их содержание», — рассказала она.

В-третьих, в зону ответственности муниципальных властей попали и древесно-кустарниковые отходы. «Теперь это не ТКО. Местные власти должны сами решать, куда и как их утилизировать», — сообщила Лариса Хабибуллина.

Таким образом, поставлена точка в бесконечных спорах муниципалитетов с региональными операторами о том, кто должен отвечать за контейнерную площадку для складирования мусора и что с делать с «неформатным» мусором. Раньше местные власти считали, что их задача сводится к выделению места под площадку для мусора, а установка и обслуживание контейнеров является ответственностью регоператора. Теперь оказалось наоборот. К ним в корзину попали еще и спиленные деревья.

Куда поставят МПС, или Как Пестрецам готовят новый полигон ТБО

Из-за «заморозки» мусоросжигательного завода Минстрою РТ предстоит изменить схему размещения сортировочных комплексов. По словам Ларисы Хабибуллиной, в территориальной схеме обращения отходов предусмотрено строительство пяти МПС: трех вокруг Казани (Западная зона) и двух вокруг Набережных Челнов (Восточная зона).

Самая острая ситуация складывается в столице. Полигон «Восточный», куда свозится мусор со всей Западной зоны республики, может закрыться в 2028 году. Лимит захоронения отходов близок к исчерпанию. Из-за «заморозки» мусоросжигательного завода Минстрой думает над корректировкой схемы размещения МПС. В изначальную версию входили Арский, Верхнеуслонский и Алексеевский районы, но теперь ее пересматривают.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Наше мнение: строить комплекс в Алексеевском районе не совсем экономически оправдано. Вывозить отходы, 90% которых образуется возле Казани, за 84 км, через мост невыгодно. Это просто увеличит тариф, потому что транспортное плечо вырастет в разы, — считает Лариса Хабибуллина. — В день придется совершать 80 маршрутов, и платить придется немало. Услуга станет дорогостоящей. На наш взгляд, подходящие площадки есть в Арске и Верхнем Услоне. Это близко к Казани, и экономически целесообразно возить мусор.

Выбор может упасть на Пестречинский район, где изменили назначение земли под полигон ТБО. «РСО-Инвест» Сергея Богатова, похоже, хочет «встать» в Пестрецах вместо «забракованной» локации в Алексеевском районе. Правда, официальной заявки от компании в тарифный комитет не поступало, уточнила Лариса Хабибуллина. «Восточный» будет работать еще три года — 2026-й, 2027-й, 2028-й. Никаких рисков нет, до 28-го года обеспечены объектом для сортировки и захоронения. Сортировочная станция на Васильченко справляется, а что будет после 28-го года, станет известно позже», — отметила она. Но наиболее предпочтительным для размещения комплекса регулятор считает Арский район.

Там, где строится новый комплекс, полигон подвергается рекультивации. Поэтому муниципалитеты борются за их размещение. Председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев спросил у московского гостя, заложен ли в мусорном тарифе «процент для рекультивации существующих свалок»: «Без этого так и будем мучиться?»

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— В тариф рекультивация не включается ни в каком объеме, — ответил ему Алексей Матюхин, предложив решать вопрос за счет бюджета.

— Федерального? — уточнил Хамаев, и зал засмеялся.

Регионы просят федеральные власти выделить им безвозмездные субсидии на новую инфраструктуру, но получают отказ. Подобную попытку сделал и Татарстан. По словам замминистра строительства Мазита Салихова, республика отправила в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева обращение, но оно не получило поддержки: «Надеемся на изменение позиции». Ранее аналогичные обращения направляла Новосибирская область, но тоже получила отказ. Регионы утверждают, что денег на строительство нет.