План по жилищному строительству в Татарстане выполнен на 58% — чуть выше прошлого года

В 2025 году к середине мая было 52%

На сегодняшний день в Татарстане с начала года ввели в эксплуатацию 1,840 млн кв. м жилья, что составляет 58% от годового плана. Об этом на совещании в Доме правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

В коммерческом строительстве сдано 70% от плана, в том числе 80 многоквартирных домов общей площадью более 725 тысяч кв. м.

По программе социальной ипотеки выполнили работы на 38%: завершено строительство 10 из 108 домов с суммарной площадью 57 тысяч кв. м. В индивидуальном жилищном строительстве сдано объектов на 54% от годового плана — 1 млн 61 тысяча кв. м жилья.

В прошлом году к середине мая общие результаты по вводу жилья в Татарстане были чуть ниже — 52% от плана и площадью 1,693 млн кв. м. При этом в коммерческом строительстве показатель составил 11%, по программе социальной ипотеки — 43%, а по ИЖС — 100%.

На начало мая 2026 года по строительству было выполнено 53% от годового плана.

