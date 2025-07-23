Татарстанцам вернули более 13,6 млн рублей переплаты за ЖКХ с начала года

Большая часть суммы — это возврат начислений за услуги ненадлежащего качества

Фото: Инна Серова

Жителям Татарстана вернули более 13,6 млн рублей переплаты за ЖКХ с начала 2025 года. Об этом сообщает Жилинспекция республики.

Большая часть суммы — это возврат начислений за услуги ненадлежащего качества. На иные перерасчеты приходится всего 601 тыс.

Перерасчеты произвели в 14 муниципалитетах. Возврат средств жителям Нижнекамска составил 11,3 млн рублей от всей суммы. В Казани жильцы многоквартирных домов получили всего 457 тыс. рублей от перерасчета за некачественные услуги.

К таким услугам относится, например, несоответствие температуры горячей воды нормативу или длительный перерыв в водоснабжении, а также слишком низкая или высокая температура воздуха в квартире при подаче тепла.

Ранее сообщалось, что чаще всего жалобы в Госжилинспекцию Татарстана поступают от жителей Альметьевска.

Дарья Сайфиева