УФАС не выявило нарушений в рекламе скандального коттеджного поселка «Волжская гавань»

Утверждения о «премиум-классе» комплекса — это просто маркетинговые слова, ведь в законе нет точного определения такого статуса

Антимонопольная служба Татарстана завершила проверку рекламы коттеджного поселка «Волжская гавань» после жалоб жителей. В результате расследования нарушений закона о рекламе не обнаружено. Специалисты изучили буклеты, статьи в СМИ и другие материалы. Выяснилось, что большая часть информации носит ознакомительный характер и не считается рекламой.

В буклете четко написано, что все характеристики домов обсуждаются с каждым покупателем отдельно. Поэтому нельзя считать их окончательными. А утверждения о «премиум-классе» поселка — это просто маркетинговые слова, ведь в законе нет точного определения такого статуса.

Проверка подтвердила, что в поселке действительно есть дороги, набережная и яхт-клуб, а проблемы с доступом связаны с тем, что стройка еще не закончена.

— Если сам владелец участка или жилья скорректировал объект, изменив его итоговые параметры, не стоит винить застройщика в том, что рекламная картинка из буклета или сайта не совпала с реальностью, — пояснили в антимонопольной службе.

Добиться законодательного запрета застройщикам сдавать жилые комплексы без благоустройства и инфраструктуры намерен депутат Госсовета РТ, глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Поводом стали проблемы коттеджного поселка «Волжская гавань», чьи жители уже 10 лет месят грязь на необустроенных улицах, терпят длительные отключения света и зловоние стоков. «Фильм ужасов» о невыполненных обещаниях застройщика, непробиваемых чиновниках и «торговле» дорогами возмущенные активисты показали на круглом столе в республиканском парламенте. Подробности — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова