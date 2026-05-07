Названа средняя площадь частных домов, строящихся в Татарстане

По итогам первого квартала 2026 года татарстанцы построили 7 183 индивидуальных жилых дома

Фото: Динар Фатыхов

Средняя площадь одного индивидуального жилого дома в Татарстане составила 136,2 кв. метра. Такие данные следуют из статистики Татарстанстата.

Также отмечается, что по итогам первого квартала 2026 года татарстанцы за счет собственных и привлеченных средств построили 7 183 индивидуальных жилых дома общей площадью 978,1 тыс. кв. метров. Это 60,6% от общей площади жилья, введенного в республике.

Кроме того, в январе — марте 2026 года предприятия и организации республики сдали в эксплуатацию 12 749 квартир общей площадью 635,4 тыс. кв. метров.

В общей сложности в регионе по итогам первых трех месяцев текущего года ввели чуть более 1,6 млн «квадратов» площади жилья. Это на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Ранее сообщалось, как выглядят самые дорогие дома, продающиеся в Казани. Цены на объекты в топе начинаются от 150 млн рублей.

Никита Егоров