Хуснуллин в Казани назвал причины падения ввода ИЖС в России

Одна из причин — холодная и снежная зима

Холодная и снежная зима поспособствовала падению объемов индивидуального жилищного строительства в России в 2026 году. С таким заявлением в интервью РИА «Новости» на «КазаньФоруме-2026» выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— В многоквартирном жилье мы, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, даже строим чуть больше. А вот в ИЖС идет спад. Детально разбираемся с этой ситуацией. Я буквально недавно проводил штаб с регионами, задавал им вопрос, в чем причина. Вы знаете, одна из причин такая несколько странная — холодная и снежная зима. Многие регионы так говорят, — рассказал вице-премьер.

При этом Хуснуллин добавил, что ключевыми проблемами падения объемов ввода ИЖС в России остаются высокая ставка ЦБ и низкий процент кредитования ипотеки в этом направлении строительства.

— Ключевое — это все-таки высокая ставка и низкий процент кредитования ипотеки именно в ИЖС. В предыдущие годы в ИЖС у нас был объем ипотеки все-таки побольше, а за период охлаждения (льготной ипотеки, — прим. ред.), за 2024—2025 годы, кредитование ИЖС упало на 70—80%, — заявил Хуснуллин.

В Татарстане с начала 2026 года в индивидуальном жилищном строительстве сдано объектов на 54% от годового плана — 1 млн 61 тысяча кв. м жилья. Ровно год назад этот показатель равнялся 100%. В коммерческом строительстве данные по вводу оказались лучше — рост с 11% 2025-го до 70% в 2026-м.

Ранее Хуснуллин сообщал, что ПФО оказался в тройке лидеров по вводу нежилой недвижимости.

