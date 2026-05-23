В ГД предложили выкупать непроданные новостройки и сдавать их нуждающимся

В крупнейших городах сегодня порядка 49—67% новостроек не продано

Зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил государству выкупать нераспроданные квартиры в новостройках со скидкой в 20-30% от рыночной цены. Квартиры в приобретенных домах нужно предоставлять в найм многодетным семьям, детям-сиротам и участникам СВО — в порядке очереди, считает он (слова спикера приводит ТАСС).

По словам Панеша, в крупнейших городах сегодня порядка 49—67% новостроек не продано. Это результат низкого спроса на фоне высокой ключевой ставки, подчеркнул парламентарий. В итоге квартиры в данных домах приходят в негодность, а застройщики несут убытки. Причем чем дольше квартира не продается, тем сложнее ее продать потом, обратил внимание он.

— Предлагаю комплексное решение, которое должно включать несколько мер. Первое — адресный выкуп государством нераспроданных квартир, но не по себестоимости, а с дисконтом 20-30% от рыночной цены. Это выгодно и бюджету (экономия), и застройщику (получение ликвидности). Выкупленное жилье направлять в фонды социального найма, а также для обеспечения жильем многодетных семей, детей-сирот и участников специальной военной операции — в порядке очереди, — сказал Панеш.

Также он выступил за массовое строительство арендного жилья с льготной ставкой: государство выкупает квартиры и сдает их в долгосрочную аренду по ставке ниже рыночной и предложил ввести налоговые стимулы для застройщиков, снижающих цены на нераспроданные остатки, предложил Панеш.

Никита Егоров