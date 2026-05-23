В Казани квартиры-студии за год подорожали в три раза сильнее, чем в Москве

Цены на малогабаритное жилье выросли на фоне сокращения предложения и роста спроса на такие квартиры

В Казани квартиры-студии и «однушки» в новостройках подорожали на 26,4% за год, до 8,6 млн рублей. Для сравнения: в Москве аналогичное жилье стало дороже на 7,9%, до 12,8 млн рублей, в Московской области — на 6,4%, до 6,5 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — на 5,8%, до 7,4 млн, следует из аналитики портала «Мир квартир».

При этом в некоторых городах России однокомнатные квартиры и «гостинки» подорожали еще сильнее. В топе по динамике роста цен — Севастополь (+46,2%), Курск (+38,2%), Владикавказ (+33,6%), Грозный (+28,8%) и Череповец (+26,9%).

По словам гендиректора портала Павла Луценко, цены на малогабаритное жилье выросли на фоне сокращения предложения и роста спроса на такие квартиры. Первые два фактора стали следствием запрета власти проектировать квартиры площадью менее 28 кв. м в новых домах в ключевых регионах.

Он подчеркнул, что лишь за прошлый год таких квартир стало меньше на 7%.

Несмотря на всю ситуацию, есть города, где такие квартиры стали дешевле. Среди них — Чебоксары (-8,4%), Сургут (-7,4%), Самара (-7%), Тольятти (-7%) и Ленобласть (-6%).

