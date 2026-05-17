Бастрыкин поручил возобновить расследование по делу осушения озер в селе Ильинское в Татарстане

По данным СК, неизвестные спускают воду из озер в реку Сумку ради строительства коттеджного поселка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование по жалобам жителей села Ильинское Зеленодольского района на нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в информационном центре СК.

По данным ведомства, поводом для поручения стало обращение местных жителей, опубликованное в социальной сети. Сельчане утверждают, что с 2019 года на территории гидрологического комплекса неизвестные спускают воду из озер в реку Сумку — якобы ради строительства коттеджного поселка. В результате этих действий озеро едва не было уничтожено.

Ранее жители обращались в местные органы власти, но их жалобы не привели к каким‑либо результатам. Первоначально уголовное дело было возбуждено СУ СКР по РТ, однако впоследствии надзорный орган отменил это решение.

Александр Бастрыкин поручил руководителю татарстанского управления СК Валерию Липскому вновь возбудить уголовное дело и представить отчет о результатах расследования.

Собственник земель у Ильинского озера на границе с Волжско-Камским заповедником, удмуртский предприниматель Азат Мифтахутдинов реализует проект элитного коттеджного поселка «Серебряное озеро». Местные жители выступают против стройки, полагая, что она приведет к исчезновению уникальной системы озер и протоков, связанных с водоемами заповедника. Подробнее о девелоперском проекте, альтернативных предложениях населения и перспективе развития событий — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова