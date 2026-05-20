Суд Москвы остановил строительство ТЦ, которое ведет компания экс-депутата из Татарстана

На объекте обнаружены повреждения арматурных стержней колонн и нарушения правил противопожарной безопасности и требований охраны труда

Арбитражный суд Москвы принял решение о временной остановке строительных работ торгового центра в районе Северное Бутово. Решение касается объекта, возводимого компанией ООО «ТСК «Руал» под руководством бизнесмена и бывшего муниципального депутата Альберта Хабибуллина, сообщает «Ъ».

Основанием для приостановки работ на 90 дней стали повторные нарушения строительных норм, выявленные Мосгосстройнадзором. На объекте нашли опасные проблемы: повреждены важные части здания, нарушены правила пожарной безопасности и охраны труда рабочих. Например, на стройке неправильно хранили газовые баллоны, складировали материалы и не обеспечили рабочих средствами защиты.

Суд решил, что продолжать строительство опасно для людей. Хотя застройщик просил заменить остановку работ на штраф, суд отказал.

Торговый центр планировали построить рядом со станцией метро «Бульвар Дмитрия Донского». Площадь объекта должна была составить 5 тысяч квадратных метров. Местные жители были против стройки, так как рядом находятся школы и детский сад. Они хотели, чтобы на этом месте сделали сквер.

Наталья Жирнова